Что подготовили телеканалы ко Дню Победы

К такой значительной дате, как 75-летие Великой Победы, телеканалы подготовили специальные фильмы и программы. Обозреватель "РГ" выбрала самые интересные из них.

Разведчики-диверсанты

Большая премьера Первого канала - продолжение культового фильма - новый сериал "Диверсант. Крым", главные роли в котором сыграли Кирилл Плетнев, Алексей Бардуков, Сергей Колтаков и Дарья Жовнер. Напомним, что сериал "Диверсант" - один из самых рейтинговых и успешных сериалов на отечественном телевидении. Ежегодный показ "Диверсанта" в эфире Первого в День Победы 9 мая стал доброй традицией. По сюжету - непобедимая команда советских разведчиков-диверсантов под руководством Григория Калтыгина (Владислав Галкин) задумывала и проводила сложнейшие боевые операции во вражеском тылу.

Премьера сериала "Диверсант" режиссера Андрея Малюкова состоялась в 2004 году, а в 2007-м режиссер Игорь Зайцев снял продолжение под названием "Диверсант. Конец войны". Сейчас же - третья часть. Это история о том, как в июле 1942 года Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Диверсанты отправляются на задание вдвоем. Установив связь с партизанским отрядом, Алексей и Леонид выдвигаются в город. Первая попытка выполнить приказ оканчивается неудачей: при покушении Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий. После второй попытки захватить Александрова Бобриков и Филатов оказываются в немецком плену…

Первый канал, 9 мая, 17.20, 19.05

Молодой командир

Премьера военной драмы - сериала "Крепкая броня" - на Первом канале. В главных ролях - Константин Белошапка и Дарья Мельникова.

Сериал "Крепкая броня" посвящен участникам крупнейшей в истории танковой битвы на Курской дуге. Главный герой фильма - молодой танкист Василий Русаков, совсем еще мальчишка, который в годы войны проходит путь от курсанта училища до командира танкового взвода. Этот взвод он и выведет на поле под Прохоровкой летом 1943 года. Наблюдая зверства врага, видя, как война корёжит судьбы близких ему людей, Василий мечтает остаться человеком и верит, что когда-нибудь война закончится. Война не мешает Василию влюбиться. В нем борются боевой командир и влюбленный юнец, и нередко в этом внутреннем споре второй побеждает...

Кстати, специально для этого проекта впервые за долгие годы легендарный творческий дуэт Александры Пахмутовой и Николая Добронравова написал песню, которая прозвучит в исполнении хора Сретенского монастыря и Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. А еще одну написанную специально для проекта композицию в одном из эпизодов фильма исполнил победитель второго сезона вокального шоу "Голос" Сергей Волчков.

Первый канал, 6-8 мая, 21.30

Вся правда о войне

Фото: предоставлено каналом "Россия 1"

Телевизионная премьера военной драмы "Ржев" - на канале "Россия 1". В основу сценария фильма легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева - очевидца и участника тех событий.

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления, но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой, а, значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живым из этого переплёта выбраться невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. Но события приобретают непредсказуемый оборот…

Режиссёр: Игорь Копылов. В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Арсений Семенов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин и другие.

"Россия 1", 8 мая, 21:20

Экипаж машины боевой

Впервые на ТВ канал "Россия 1" покажет полную, расширенную версию художественного фильма "Т-34", которая ранее нигде не демонстрировалась.

Действие военного фильма начинается зимой 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Против Ивушкина сражается гауптман Клаус Ягер, ас бронетанковых войск Третьего рейха. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых... Позже война вновь сведет заклятых врагов. Ягер делает ставку на пленного Ивушкина: он должен спасти Рейх от поражения, обнаружив уязвимые места легендарной "тридцатьчетверки". Однако русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж готовы бросить вызов Ягеру, его "пантерам" и самой судьбе.

Режиссёр: Алексей Сидоров. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семён Трескунов, Артём Быстров, Микаэл Джанибекян и другие.

"Россия 1", 9 мая, 21:00

Как укротить хаос

Премьера канала НТВ - новый фильм из цикла "НТВ-ВИДЕНИЕ" "Конец мира". Автор - обозреватель и ведущий телеканала - Владимир Чернышев.

В 1945 году по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций были созданы правила, определившие порядок послевоенного мироустройства. Они были во многом относительны, нередко нарушались, однако баланс тщательно соблюдался. Со временем старые правила были разрушены, новые не появились, и 75 лет спустя мир, разделенный амбициями и распрями, вновь вступает в хаос. Обмен ударами между США и Ираном, миллионы беженцев, прорывающиеся в Европу, атака коронавируса, которую уже сравнивают по разрушительности с новой мировой войной.

В своем фильме Владимир Чернышев попытается вспомнить и проанализировать ту попытку создания послевоенного гармоничного мира, и понять, почему и как эта попытка в итоге потерпела крах. О чем договорились Сталин, Черчилль и Рузвельт? Как соблюдались эти договоренности последние полвека? Осталось ли им место сегодня? И если нет - что ждет мир дальше? С помощью архивных кадров фото и видеосъемки, документов, воспоминаний участников и очевидцев, комментариев экспертов, Владимир Чернышев в своем фильме воссоздает атмосферу тех событий.

НТВ, 8 мая, 22:50

Люди в огне

НТВ 9 мая покажет военную драму "Алёша". В основу сценария легла повесть советского писателя Ивана Пташникова "Найдорф", которая рассказывает о последней фашистской блокаде в одном из партизанских районов Беларуси и о первых днях освобождения от оккупантов, когда в сожжённые сёла вернулись люди. Это история о людях, которые оказались в огне войны - контуженном партизане Ефреме Жаворонке и необстрелянном пацане Алёше, роли которых исполнили Владимир Епифанцев и Максим Сапрыкин.

1944 год. Разгар Великой Отечественной войны. Белорусская наступательная операция "Багратион", которую впоследствии назовут одной из крупнейших военных операций за всю историю. И люди: с одной стороны - солдаты одной из самых опасных и безжалостных армий в мире, а с другой - русские партизаны: измотанные, усталые, израненные, голодные. Партизаны, среди которых 16-летний Алёша и крестьянин Ефрем Жаворонок, готовятся дать отпор армии Вермахта, приближающейся к селу...

НТВ, 9 мая, 19.35

Писатель - об истории

11-серийный документальный сериал Захара Прилепина "Вечная Отечественная" - премьера канала "Звезда". Фильм ответит на вопросы: Что стало бы с территорией нашей страны, и как жилось бы народам Восточной Европы в случае победы Гитлера? Как экономика Советского Союза смогла сохранить темпы производства, вопреки прогнозам фюрера? И благодаря чему был развенчаны мифы о непобедимой фашистской авиации и непотопляемом фашистском флоте?

Сегодня нашу страну часто обвиняют в том, что накануне Великой Отечественной войны мы сотрудничали с нацистским режимом, что в наших авиашколах обучались немецкие асы, что мы аннексировали Западную Украину и Беларусь. За кем и чем стоит правда, расскажет документальный сериал, автором сценария которого выступил известный российский писатель Захар Прилепин. Проект создан при поддержке Министерства обороны РФ. Съемочная группа фильма стала первой и единственной, кто был допущен до некоторых документов под грифом "секретно".

"Звезда", 6, 7 и 8 мая, 15:30

Награды маршала Казакова

Премьера документального фильма "Маршал Казаков "Любовь на линии огня" - на Первом канале. Также канал покажет в повторе документальные фильмы "Маршал Конев", "Маршал Баграмян", "Маршал Рокоссовский". Маршал артиллерии Василий Иванович Казаков - выдающийся военный деятель. Он принимал участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны - битве за Москву, Курской дуге, Сталинградском сражении, операции "Багратион" и штурме Берлина. И для каждого из этих сражений Василий Иванович разрабатывал новые оригинальные приемы артиллерийского боя. Эти разработки - артиллерийское наступление, подвижный огневой вал, двойной огневой вал - стали классикой. Их изучают в академиях и до сих пор применяют на практике. Успехи маршала артиллерии Казакова были отмечены множеством государственных наград - их коллекция уникальна. Среди них три ордена Суворова первой степени - такие вручались за выдающиеся заслуги в деле управления войсками. В фильме приняли участие: Светлана Павловна Казакова - вдова маршала, Светлана Казакова - дочь маршала, Тамара Казакова - дочь маршала. Юрий Кириллов - военный историк и другие.

Первый канал, 5 мая, 23:10

Война моторов

Премьера документального фильма "Энергия Победы" - на Первом канале. Вторая мировая - это Война моторов. Не имея в своем распоряжении огромных энергетических ресурсов, претендовать на победу было невозможно. Поэтому на важнейших стратегических направлениях Вторая Мировая была войной именно за нефть, уголь, газ и электроэнергию. Первые кадры фильма - залитый огнями современный город. Он расходует огромное количество электроэнергии. Миллионы киловатт часов. А теперь представьте - 25 января 1942 в осажденном блокадном Ленинграде было выработано электроэнергии в 160 раз меньше, чем до войны. Город, в котором больше двух миллионов жителей, оказался парализован. Операции в госпиталях делали при свете керосиновых ламп. Станки всех оборонных предприятий остановились.... Фильм - о том, каким образом под носом у немцев удалось решить одну из десятков неотложных, важнейших стратегических задач, которые война поставила перед советскими энергетиками. Герои картины работали на заводах и в угольных шахтах, на гидроэлектростанциях и нефтяных месторождениях. Они строили линии электропередач и газопроводы. Они добывали Энергию Победы.

Первый канал, 10 мая, 09:00

От "Смуглянки" до "В землянке"

Праздничный концерт в Кремле "Песни Великой Победы" покажет Первый канал. Это - телеверсия большого концертного и театрализованного вечера, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе: Василий Лановой ("От героев былых времен"), Михаил Ножкин ("Последний бой"), Лев Лещенко ("День Победы"), Филипп и Бедрос Киркоровы ("Алёша"), Олег Газманов ("Путь дорожка фронтовая"), Григорий Лепс ("На братских могилах не ставят крестов"), Николай Басков ("Смуглянка"), Тамара Гвердцители ("Поклонимся"), Александр Розенбаум ("По дороге жизни"), Лариса Долина ("У деревни Крюково"), Николай Расторгуев и группа "Любэ" ("В землянке") и другие.

Первый канал, 9 мая, 14:00

Игра в солдатика

Художественный фильм "Солдатик" - на канале "Россия 1". Военная драма основана на реальных событиях. История о жизни шестилетнего Сережи Алешкова - героя Великой Отечественной войны. Маленький Сережа потерял всех своих родных и попал в действующую армию. С мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины. В ролях: Андрей Андреев, Виктор Добронравов, Дарья Урсуляк, Андрей Новик, Зураб Миминошвили, Анатолий Калмыков, Ольга Колокольцева, Николай Кучиц, Иван Щетко, Светлана Кожемякина.

"Россия 1", 9 мая 17:15

О легендах былых времен

Три документальных авторских фильма представит к празднику канал "Россия 1". Первый - документальный фильм Андрея Медведева "Великая неизвестная война" - 7 мая 00:30. В нашей историографии принято считать, что СССР и союзники - США, Англия и Франция, воевали с нацистской Германией, поддержанной её союзниками - Венгрией, Румынией, Италией, Японией. И Советский Союз победил в этой невыносимо трудной войне. Но очень важно понять, были ли наши союзники на самом деле искренними, чьими союзниками были так называемые нейтральные страны, почему война на Восточном фронте носила такой ожесточенный характер с массовым уничтожением населения? Второй - документальный фильм Алексея Денисова "Парад победителей" - 9 мая 09:15 . 24 июня 1945 года в Москве состоялся легендарный парад в честь Победы над гитлеровской Германией. Это было уникальное событие, продолжавшееся 2 часа 2 минуты. В параде приняли участие 24 маршала и свыше 30 тысяч фронтовиков - солдат и офицеров Красной армии. Командовал парадом Константин Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков. Подробности о том, как проходил парад, а также уникальные кадры исторического парада Победы - в фильме Алексея Денисова. Третий фильм "Война за память", автор - Андрей Кондрашов - 8 мая 23:40. В него вошли бесценные свидетельства эпохи - воспоминания ветеранов из России, Украины, Германии, Италии и Британии, а также документы - никогда не публиковавшиеся ранее письма немецких солдат с фронта.

Легендарный Лановой

Василий Лановой более 60 лет работает в Театре им. Евгения Вахтангова и снимается в кино и давно стал легендой. А еще - он ассоциируется у многих наших сограждан с праздником Победы. О военном детстве, любимой роли, современных студентах и многом другом Народный артист СССР Василий Лановой расскажет Татьяне Устиновой в ток-шоу "Мой герой". В свои "за восемьдесят" Василий Семенович также подтянут, остроумен и энергичен. Однако, именно на период войны пришлось его детство, когда Василий с родными оказался на оккупированной фашистами территории, которую те вскоре отдали румынам. Он, как мог, помогал старшим: пас колхозных коров, учился ездить верхом. Кстати, отличные навыки верховой езды ох как пригодились потом во взрослой, актерской жизни. В 1944 году Василий, наконец, смог встретиться с родителями, переехал в Москву. Там у него появился товарищ - Володя Земляникин, который впоследствии тоже стал актером. На знаменитую роль Павки Корчагина Ланового пригласили, когда он еще был студентом. На счету Ланового около 80 киноролей. Но самая любимая - в фильме "Полосатый рейс", где он сыграл в эпизоде на пляже. Почему он трижды отказывался от роли Ивана Вараввы? Как относится к современным фильмам о войне? Обо всем этом - в выпуске ток-шоу "Мой герой".

"ТВ Центр", 7 мая, 13:40

Споемте, друзья!

9 мая, в день 75-й годовщины Великой Победы, телеканал НТВ покажет специальный выпуск "Квартирника" - "Белые журавли. Квартирник в День Победы!", который будет посвящен воспоминаниям о Подвиге нашего народа! В этот день Евгений Маргулис и его друзья, известные музыканты соберутся на Невском пятачке, который много лет является символом мужества и героизма советских солдат, чтобы исполнить военные песни: о Победе и о тех, кто отдал жизни ради нас, кто не щадил себя и сделал всё, чтобы сегодня у нас было мирное небо над головой.

НТВ, 9 мая, 23.00

Дед с винтовкой

Премьера канала НТВ - военный фильм "Дед Морозов", главную роль в котором сыграл Аристарх Ливанов. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о самом пожилом участнике Великой Отечественной войны - легендарном учёном Николае Александровиче Морозове: он занимался химией, физикой, астрономией, увлекался математикой, философией и литературой, его труды хвалил Дмитрий Менделеев, а о его рассказах доброжелательно отзывался Лев Толстой. Он 14 лет был почетным членом Академии Наук СССР и директором Естественно-научного института им. Лесгафта. В фильме действие происходит в 1941 году. В ленинградский военкомат приходит седовласый старик: его фамилия Морозов и ему уже 87 лет. Несмотря на солидный возраст, мужчина просится на фронт - там, на передовой, он хочет отдать долг Родине, таким образом расплатившись за ошибки своего народовольческого революционного прошлого. А еще дед хочет отыскать соседского мальчишку Илью, который часто заходил к нему в гости в мирное время и сбежал на фронт защищать город и страну от фашистских захватчиков.

НТВ, 10 мая в 20.10

Военные рассказы

В преддверии праздника Победы, с 4 по 8 мая несколько раз в день в межпрограммном проекте телеканала "Россия - Культура"- Военные рассказы. Известные актёры театра и кино рассказывают личную историю войны выдающихся деятелей киноискусства нашей страны. 4 мая: "Война Нины Сазоновой". Рассказывает Юлия Пересильд (10:20); "Война Михаила Пуговкина". Рассказывает Алексей Вертков (14:30); "Актёры блокадного Ленинграда". Рассказывает Юлия Ауг (17:35); "Война Павла Луспекаева". Рассказывает Анатолий Белый (19:00). 5 мая: "Война Алексея Смирнова". Рассказывает Артём Быстров (10:20); "Война Владимира Гуляева". Рассказывает Дмитрий Дюжев (14:30); "Война Элины Быстрицкой". Рассказывает Надежда Михалкова (19:00). 6 мая: "Война Анатолия Папанова". Рассказывает Андрей Мерзликин (10:20); "Война Владимира Заманского". Рассказывает Иван Стебунов (14:30); "Война Юрия Никулина". Рассказывает Андрей Миронов-Удалов (17:35); "Война Иннокентия Смоктуновского". Рассказывает Алексей Кравченко (19:00). 7 мая: "Война Георгия Юматова". Рассказывает Алексей Макаров (10:20); "Война Леонида Гайдая". Рассказывает Антон Филипенко (14:20); "Война Владимира Этуша". Рассказывает Виктор Добронравов (19:00). 8 мая: "Война Зиновия Гердта". Рассказывает Евгений Ткачук (10:15); "Война Петра Тодоровского". Рассказывает Александр Голубев (14:20). В межпрограммном проекте весь день 9 мая - Песни нашей Победы. Известные актеры и музыканты исполняют самые любимые военные песни.

Автограф Победы

Национальный музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне запускает федеральный эфирный проект "Автограф Победы". В нем звезды "МУЗ-ТВ" отправляются в города воинской славы, чтобы выразить слова благодарности тем, кто ценой собственной жизни рисковал ради мирного неба над нашей головой. Популярные артисты лично встретятся с ветеранами - раскроют трогательные истории героев фронта, вручат ценные подарки от телеканала, поблагодарят от лица всех зрителей телеканала за подвиг и необыкновенную силу духа, поздравят с праздником. В эфире "МУЗ-ТВ" встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и возьмут "Автограф Победы": Валерий Меладзе, Наташа Королева, Александр Маршал, Николай Расторгуев и другие. Артисты вместе с журналистами телеканала побывали в разных городах нашей огромной страны: от Архангельска до Смоленска, от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. Во время съемок программы ветераны признавались, что именно такого теплого человеческого общения им часто не хватает. Например, в Архангельске ветеран войны Юрий Александрович Будиев так растрогался от встречи с Валерием Меладзе, что в качестве автографа подарил ему почетный знак "Дервиш" - символическую награду, которую вручали за участие в северном конвое, за мужество и отвагу.

"МУЗ-ТВ", с 4 мая

Факты из Блокадной книги

Специально к 75-й годовщине Великой Победы премьера на Пятом канале - "Три дня до весны". Лента посвящена самому тяжелому периоду осады Ленинграда - первой блокадной зиме 1942 года, и рассказывает о подвигах людей, защищавших город. В основу сценария картины легли некоторые факты из "Блокадной книги" писателей Алеся Адамовича и Даниила Гранина. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, три дня до наступления весны, чтобы предотвратить катастрофу. На кону - судьбы людей. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях и интригах… Саундтрек к фильму был записан симфоническим оркестром Мариинского театра. Режиссер Александр Касаткин. В ролях: Кирилл Плетнев, Елена Лотова, Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин.

Пятый канал, 9 мая, 21:20

34 фильма для марафона

Исторический канал "365 дней ТВ" проведет серию онлайн-марафонов документальных фильмов собственного производства о Великой Отечественной войне. Прямые трансляции пройдут в официальной группе телеканала в Одноклассниках - ok.ru/tv365days. Отобранные для марафона фильмы будут транслироваться 7 и 8 мая, с 12:00, А в День Победы 9 мая, в 20:00, зрителей ждет подарок - онлайн-премьера нового фильма "Последний штурм". В нем рассказывается о взятии Берлина солдатами Красной армии - событии, о котором в течение 1418 грозных дней войны мечтали миллионы людей. О том, как всего за десять дней столица страшного врага пала к ногам советских солдат, ознаменовав конец долгой и трудной войны. Всего для праздничного марафона отобрано 34 фильма. Зрителей ждут более 14 часов познавательного контента о самых ярких событиях Великой Отечественной. В марафон включены фильмы из циклов: "На пути к Великой Победе" - невыдуманные истории и воспоминания фронтовиков о ключевых и переломных моментах войны: оборона Москвы, освобождение Киева, Одессы и Минска, битва за Воронеж и другие. "Великая Отечественная война на Чёрном море" - истории о боевых и транспортных кораблях и подвигах советских моряков-черноморцев. "Коллаборационисты Второй мировой войны" - исследование, как и почему люди становятся предателями: от профашистского режима Виши во Франции до добровольческой дивизии СС "Галичина" и "освободительной армии" Власова. "Личность в истории" - о боевом пути советского снайпера, Героя Советского Союза Наташе Ковшовой.

"365 дней ТВ", 7 и 8 мая, 12:00; 9 мая, 20:00

Салют для лучших

Канал "Победа" проведет 24-часовой марафон выступлений участников Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля "Спасибо за Победу!" Уже более 20 000 работ из разных городов и стран прислано на творческий конкурс канала. Участники присылают свои выступления в нескольких номинациях: чтение стихов или прозы о Великой Отечественной войне собственного сочинения или других авторов, а также исполнение своей авторской песни или каверов известных произведений. Каждая номинация представлена четырьмя возрастными категориями: от 4 до 14 лет, 15-24, 25-44, 45 лет и старше. Судьба участников в руках зрителей: голосование проходит на сайте pobeda.tv. К сегодняшнему дню выступления получили в общей сложности более миллиона голосов. Конкурс стал поистине всенародным: работы уже прислали участники из более чем трёх тысяч населенных пунктов России и из-за рубежа. В марафоне, который продлится сутки, Прозвучат как самые известные стихи и песни, так и произведения собственного сочинения конкурсантов, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Победители в каждой из номинаций будут объявлены 9 мая в 21:00 - в эфире будут показаны все их работы. Завершится марафон прямой трансляцией праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.

"Победа", с 8 мая,22:00 до 9 мая, 22:00