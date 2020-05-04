Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии

Основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле, сегодня принятых мер достаточно, считает глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. "Я думаю, заявленных мер достаточно, или почти достаточно. Главное - чтобы они заработали. Мы ожидаем, что в ближайшие недели они начнут работать, пока еще не все заявленные механизмы на практике эффективно реализуются", - заявил он в интервью РБК.

Дворкович пояснил, что оценить положение малого и среднего бизнеса можно также по резидентам "Сколково". По его словам, основные проблемы у них начнутся не прямо сейчас, а к середине лета. "Это тот период, к которому мы готовимся, на который будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям", - добавил он.

Глава фонда "Сколково" подчеркнул, что из-за кризиса компании станут более консервативными и менее рискованными, экономика - менее конкурентной. Производство будет чрезмерно локализованным без учета эффективности, цепочки поставок - разорванными. Как пояснил Дворкович, появятся, так называемые, "экономические острова".