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04.05.2020 12:25
Рубрика: Культура

Еще один клип Little Big набрал более 100 миллионов просмотров

Текст: Наталья Лебедева

Питерская панк-поп-рэйв-группа Little Big продолжает устанавливать новые рекорды. На YouTube уже четвертый по счету видеоролик группы преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. Новым рекордсменом стал клип "Go Bananas", который был размещен пять месяцев назад. Об этом сообщили сами музыканты на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Фото: youtube.com
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Бессменным лидером остается клип на песню "Skibidi", принесший группе всемирную известность. Его посмотрели более 400 миллионов раз. Второе место с 226 миллионами просмотров занимает клип "Faradenza". Третье место пока еще сохраняет ролик "I'm OK", собравший более 110 миллионов просмотров.

Лишь немного от тройки лидеров отстает клип на песню "Uno", с которой группа Little Big должна была выступить в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение". Собравшая более 85 миллионов композиция почти в 20 раз опередила ближайшего конкурента - певицу Efendi. Клип на ее песню Cleopatra собрал 4,2 млн просмотров.

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео

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