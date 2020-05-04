Еще один клип Little Big набрал более 100 миллионов просмотров

Питерская панк-поп-рэйв-группа Little Big продолжает устанавливать новые рекорды. На YouTube уже четвертый по счету видеоролик группы преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. Новым рекордсменом стал клип "Go Bananas", который был размещен пять месяцев назад. Об этом сообщили сами музыканты на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Бессменным лидером остается клип на песню "Skibidi", принесший группе всемирную известность. Его посмотрели более 400 миллионов раз. Второе место с 226 миллионами просмотров занимает клип "Faradenza". Третье место пока еще сохраняет ролик "I'm OK", собравший более 110 миллионов просмотров.

Лишь немного от тройки лидеров отстает клип на песню "Uno", с которой группа Little Big должна была выступить в этом году на музыкальном конкурсе "Евровидение". Собравшая более 85 миллионов композиция почти в 20 раз опередила ближайшего конкурента - певицу Efendi. Клип на ее песню Cleopatra собрал 4,2 млн просмотров.