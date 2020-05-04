Новости

Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 21:52
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 21:35
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 21:18
Австрия мобилизует резервистов 21:11
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 21:07
Федор Смолов отправился в Испанию 20:59
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 20:59
Французская безработная молодежь получит по 200 евро матпомощи 20:52
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам" 20:48
Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны" 20:39
В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ в краже разработок по Covid 20:07
Асад: Нет гарантии, что в Сирии не будет "катастрофической вспышки" COVID 19:55
Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны 19:49
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 19:45
В Удмуртии развернули 10 обсерваторов для вернувшихся вахтовиков 19:44
В Мосгордуме поддержали бесплатную парковку для волонтеров 19:37
Как стать участником "Бессмертного полка" 19:27
В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры 19:25
В Удмуртии выпускникам разрешат приходить в школы для подготовки к ЕГЭ 19:12
Гатиятулин возглавил "Трактор" 19:12
В московском метро начнут продавать маски 19:02
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с "Сан-Хосе" 18:51
Президент Польши сообщил, что журналисты "приняли решение" о его отставке 18:46
У Тома Харди взрывается голова на постере фильма "Лицо со шрамом" 18:43
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
04.05.2020 20:59
Рубрика: Спорт

Федор Смолов отправился в Испанию

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов в понедельник вылетел в Испанию в расположение своего клуба.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
Ярошик: Был близок к переходу в "Спартак", но ЦСКА сработал быстрее
Фото: @MijnVitesse/Twitter.com
Агент: У Слуцкого было предложение от АЕКа, но он выбрал "Рубин"

Как сообщил журналист Сергей Егоров, организацией перелета футболиста из Москвы занималось руководство "Сельты". Клубу удалось уладить все формальности и игрок покинул Россию. Впрочем, даже после своего возвращения в клуб, Смолов не сможет приступить к тренировкам вместе с партнерами, поскольку ему предстоит отбывать карантин, сообщает Marca. Более того, из-за его отлучки в Россию у игрока ожидается непростой разговор с руководством клуба, которое заявляло, что решение россиянина - ошибка и он будет оштрафован за отъезд.

Также в Виго прибудет и датчанин Пионе Систо, который, в отличие от Смолова, вообще решил не уведомлять клуб о решении отправиться на родину. В 6 матчах Ла Лиги россиянин забил 1 гол - в ворота "Реала" на выезде.

Ранее стало известно, что руководство Ла Лиги планирует возобновить сезон в июне, а на этой неделе игроки смогут начать тренировки.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Власти ФРГ объявили о своей поддержке проекта "Северный поток-2"
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
Москва напомнила Праге об обязательствах по защите памятников
Ученые снова изменили срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Как звезды российского спорта продолжают тренировки в самоизоляции
Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами