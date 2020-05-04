Федор Смолов отправился в Испанию

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов в понедельник вылетел в Испанию в расположение своего клуба.

Как сообщил журналист Сергей Егоров, организацией перелета футболиста из Москвы занималось руководство "Сельты". Клубу удалось уладить все формальности и игрок покинул Россию. Впрочем, даже после своего возвращения в клуб, Смолов не сможет приступить к тренировкам вместе с партнерами, поскольку ему предстоит отбывать карантин, сообщает Marca. Более того, из-за его отлучки в Россию у игрока ожидается непростой разговор с руководством клуба, которое заявляло, что решение россиянина - ошибка и он будет оштрафован за отъезд.

Также в Виго прибудет и датчанин Пионе Систо, который, в отличие от Смолова, вообще решил не уведомлять клуб о решении отправиться на родину. В 6 матчах Ла Лиги россиянин забил 1 гол - в ворота "Реала" на выезде.

Ранее стало известно, что руководство Ла Лиги планирует возобновить сезон в июне, а на этой неделе игроки смогут начать тренировки.