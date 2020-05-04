Французская безработная молодежь получит по 200 евро матпомощи

Власти Франции выплатят безработным молодым людям по 200 евро в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса. Как пишет газета Libération, об этих планах заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в сенате.

"Эта сумма будет выплачена в начале июня студентам, которые потеряли работу или лишились стажировки, а также иностранным студентам, которые не смогли вернуться домой и находятся в изоляции", - отметил глава правительства. По его словам, на материальную помощь могут рассчитывать малообеспеченные молодые люди в возрасте до 25 лет. Таких во Франции набралось 800 тысяч человек.

Среди других мер поддержки, объявленных премьер-министром, - участие государства в закупке масок для населения. По словам Филиппа, центральное правительство готово профинансировать 50 процентов закупок, осуществляемых регионами для наиболее уязвимых граждан, медработников и школьников. Речь идет о партиях в 5 миллионов масок еженедельно.

Филипп также заявил о необходимости "оказать поддержку предприятиям, испытывающим трудности", чтобы экономическая жизнь быстро восстановилась. Помощь получат малые предприятия, которые были вынуждены закрыться, предоставлена отсрочки по уплате налогов и сборов, некоторые фирмы могут быть от них даже освобождены.

Впрочем, пока эти планы поддержки сенаторов не получили. При голосовании их поддержал только 81 член сената, 89 выступили против, 174 воздержались.