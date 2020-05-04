Гатиятулин возглавил "Трактор"

Анвар Гатиятулин назначен главным тренером челябинского "Трактора", выступающего в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщает сайт клуба, контракт с новым наставником команды подписан на три года. 44-летний Гатиятулин сменил на этом посту Владимира Юрзинова - младшего. Ранее он уже работал в челябинском клубе, после чего оказался в тренерском штабе питерского СКА.

Подписание контракта состоялось в рамках стратегии развития клуба на пять лет. Генеральный директор "Трактора" Иван Савин представил губернатору Челябинской области и президенту клуба Алексею Текслеру нового главного тренера.

"Для реализации стратегии и достижения всех амбициозных планов кандидатура главного тренера очень важна. Алексей Леонидович, по вашей инициативе были проведены переговоры и достигнута договоренность с Анваром Гатиятулиным, именно он будет возглавлять "Трактор" ближайшие три года", - сказал Савин.

Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что с именем Гатиятулина связаны последние успехи клуба. "Мы все помним плей-офф 2018, полуфинал конференции с "Салаватом Юлаевым", упорную борьбу с "Ак Барсом". Болельщики заждались этих победных эмоций, ощущений. И то, что у вас в последнее время был опыт работы в сборной России - это все должно положительно повлиять на вашу новую работу в "Тракторе". Мы все желаем вам успехов, от тренерской команды зависит очень многое. Мы все ждем, что вы сможете сформировать и сплотить команду, продолжить славную традицию челябинского хоккея", - сказал он.

Гатиятулин признался, что рад возвращению в клуб и поблагодарил за оказанное доверие.