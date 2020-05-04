Генсек МПА СНГ рассказал об историческом подвиге советского народа

"Общим достоянием и главным наследием славы" назвал генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Дмитрий Кобицкий дал интервью в связи с запуском 4 мая международного проекта "Строки памяти", посвященного 75-летию Великой Победы.

Инициатива молодежной межпарламентской ассамблеей стран СНГ, о которой уже рассказывал "СОЮЗ", по словам генсека, "неслучайно получила живой отклик в странах Содружества. В ней заложены важные для всех наших государств ценности. Важно и то, что "Строки памяти" позволят самой широкой аудитории познакомиться с творчеством национальных поэтов и узнать о выдающихся современниках из стран СНГ", - отметил Кобицкий, слова которого цитирует БЕЛТА.

Серию поэтических видеопосланий национальных поэтов стран СНГ, посвященных войне, вместе с парламентариями читают ветераны, известные деятели культуры, спортсмены, журналисты, студенты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Все ролики проекта можно увидеть на сайте МПА СНГ и на страницах ассамблеи в социальных сетях, пояснил парламентарий, уточнив, что присоединиться к акции может каждый.

От Беларуси, например, в нем приняли участие председатель столичной организации ветеранов Анатолий Адоньев, депутат нижней палаты парламента РБ Марина Васько, олимпийский чемпион Александр Богданович и студентка педагогического университета имени Максима Танка Екатерина Дебелая. Вместе они прочитали отрывок из стихотворения "На Минском шоссе", написанного народным поэтом республики Аркадием Кулешовым в грозовом 1941 году.

Чтобы принять участие в акции, нужно прочитать на камеру стихотворение национального поэта о Великой Отечественной войне и разместить видео в Instagram, добавив хештег #строкипамятиСНГ. "Можно читать стихотворение самому, а можно сделать проект семейным. Поиск и чтение созвучного настроению произведения объединит детей и родителей, станет данью памяти ветеранам, сделает особенным юбилей Великой Победы, превратится в лучший урок истории и литературы для подрастающего поколения", - убеждены в МПА СНГ.