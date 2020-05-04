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04.05.2020 13:10
Рубрика: В мире

Греция отпразднует День Победы несмотря на карантин

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Несмотря на ограничительные меры, введенные правительством в связи с распространением коронавирусной инфекции, в Греции активно проводили и проводят праздничные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Правда, в этом году большинство из них перекочевали в Интернет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В марте сотрудники представительства Россотрудничества в Греции организовали на территории Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Афинах высадку деревьев в память о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Для посадки были выбраны саженцы пальмы, ели, яблони, черешни и граната, произрастающие как в России, так и в Греции и символизирующие борьбу советского и греческого народа против фашизма.

Фото: EPA-EFE/ACHILLEAS CHIRAS
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С 13 по 30 апреля РЦНК при поддержке Координационного совета российских соотечественников в Греции и Совета русских школ Греции проводил Всегреческий онлайн конкурс "Наследники Победы". К участию в конкурсе были приглашены все желающие - как греки, так и русскоговорящие, постоянно проживающие в Греции.

Для участия в конкурсе необходимо было записать видеовыступление: стихи, песни, а также литературные композиции на русском или греческом языке, отражающие борьбу советского и греческого народов против фашизма. Запись видеовыступления нужно было направить на электронную почту РЦНК, после чего она публиковалась в социальных сетях представительства Россотрудничества. Видеовыступления участников оценивались по суммарному количеству лайков в Facebook и просмотров в YouTube.

Возглавили жюри конкурса популярный греческий телеведущий, комментатор Алексис Косталас и актриса, журналистка Тамила Кулиева. Они на протяжении последних лет были ведущими большого праздничного концерта ко Дню Победы на главной площади Афин.

В первый же день конкурса из различных регионов Греции были получены видео, на которых участники читали стихи, исполняли песни и литературные композиции, отражающие исторические события 1941-1945 годов и посвященные Дню Великой Победы.

Кроме того, на электронных страницах представительства Россотрудничества транслировались онлайн-показы 15 фильмов о Великой Отечественной войне, предоставленные Госфильмофондом.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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В связи с тем, что многолюдные шествия по греческим городам были запрещены, Координационный совет российских соотечественников выступил с обращением и предложил провести акцию "Бессмертный полк" в Интернете. "Мы с вами оказались в условиях сложной реальности, когда жесткий карантин, введенный в связи с эпидемией опасного вируса, не позволяет нам проводить многолюдные мероприятия, встречаться, готовиться к празднованию 75-летия Великой Победы с тем размахом, которого заслуживает эта дата, этот священный для нас праздник, - отмечалось в обращении. - Однако даже такие трудности не могут помешать нам отметить этот праздник вместе, провести Бессмертный Полк не в отдельных городах, а единый по всей Греции - в Интернете". Совет предложил всем прислать фотографии и портреты своих героев для создания единого видеоряда, который будет опубликован в Интернете как единый Бессмертный Полк всей Греции.

30 апреля сотрудники посольства и военного атташата России в Греции поздравили в Афинах ветеранов Великой Отечественной войны Константина Канаки и Веру Ломакину с предстоящим юбилеем Великой Победы. Ветеранам были вручены медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Ранее данная медаль в соответствии с указом президента России Владимира Путина была вручена выдающемуся греческому композитору, участнику антифашистского сопротивления Микису Теодоракису.

9 мая чрезвычайный и полномочный посол России Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны Александр Приходько возложат венки к памятнику Советскому солдату в Афинах. Венки будут возложены и на местах захоронения партизан в других регионах страны.

Кроме того, в одном из ведущих греческих печатных изданий планируется размещение статьи посла о наследии Великой Победы, а в русскоязычных СМИ - поздравления соотечественникам. Афинская газета "Эфимерида тон Синдактон" выпустит 80-страничное приложение, в которое войдут статьи отечественных и греческих историков, публицистов, активистов-поисковиков, архивные документы, фотографии периода войны, другие свидетельства самоотверженной борьбы советского и греческого народов с агрессором.

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После снятия антивирусных ограничений предполагается возобновить показы советских и российских фильмов о Второй мировой войне в афинском кинотеатре New Star Cine, принадлежащем общественному деятелю-антифашисту Велиссариосу Коссивакису.

Также в планах на послекарантинный период остаются конференция по вопросам защиты правды о Второй мировой войне, ежегодно организуемая в Афинах НПО "Российско-греческий клуб Диалог", премьерный кинопоказ ленты "Подольские курсанты" и приуроченный к юбилею Победы кинофестиваль в Афинах и Салониках по линии Ассоциации греческих выпускников вузов России и стран бывшего СССР при поддержке Госфильмофонда.

В мире Европа Греция 75-летие Победы

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