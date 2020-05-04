Груздев предложил упростить процедуру удаления из интернета фейков

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев в интервью порталу Право.Ру предложил вернуться к обсуждению идеи упростить процедуру удаления из интернета лживой информации.

Речь о так называемом законе о праве на забвение. Человек вправе потребовать от администраторов поисковых систем удалить ссылки на информацию, потерявшую свою актуальность или изначально не соответствующую действительности. Такой механизм позволяет в том числе бороться с распространением клеветы.

"Отдельно хочу остановиться на правоприменении закона о забвении, - сказал Владимир Груздев. - К сожалению, жалобы потерпевших рассматриваются крайне долго. Как правило, процесс становится публичным, и пока порочащую публикацию удалят, злоумышленники "хайпанут" еще не раз. И в этом их основная цель. В связи с этим есть необходимость вернуться к обсуждению сокращения сроков и упрощения процедуры рассмотрения подобных исков. По заявлению истца их можно и нужно рассматривать в закрытом режиме, чтобы негодяи-заказчики не могли этим воспользоваться".