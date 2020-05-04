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04.05.2020 13:33
Рубрика: Власть

Груздев призвал решать конфликты с помощью примирительных процедур

Текст: Владислав Куликов
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев выразил надежду, что посткоронавирусное время даст импульс к развитию примирительных процедур, в том числе медиации.

"Проблемы возникли практически у всех хозяйствующих субъектов, все так или иначе понесли потери. Поэтому сторонам лучше договариваться, а не конфликтовать. Мирными путями можно будет быстрее преодолеть последствия пандемии. При этом нет никаких признаков того, что после снятия ограничительных мер как-то ухудшится доступ к правосудию. Нагрузка на суды на какое-то время возрастет, но, думаю, суды справятся", сказал Владимир Груздев в интервью порталу Право.Ру.

По его словам, сейчас можно прогнозировать спрос по определенным направлениям. "По оценкам адвокатского сообщества, сейчас суды загружены на 10-15 процентов от обычной нагрузки, - сказал Владимир Груздев. - Так что после снятия ограничительных мер, скорее всего, количество судебных споров значительно увеличится по сравнению с обычными величинами. Много работы появится у цивилистов. Ожидается рост судебных разбирательств в арбитражах. Будут споры по поводу соблюдения условий договоров, считать или нет в каждом конкретном случае пандемию форс-мажором, освобождающим от ответственности".

Также он объяснил, почему АЮР обратилась в правительство с поддержкой поддержать именно адвокатуру и нотариат. "Адвокатура и нотариат являются системообразующими институтами квалифицированной юридической помощи, - говорит председатель правления АЮР. - Нотариусы выполняют публичные правовые функции и действуют от имени Российской Федерации. Адвокатура участвует в системе государственной бесплатной юрпомощи, а также в защите граждан в уголовных процессах по назначению правоохранительных органов и суда. Именно поэтому Ассоциация юристов России особое внимание обратила на необходимость господдержки адвокатуры и нотариата. Институты адвокатуры и нотариата играют важную роль, поэтому в сложившихся условиях необходимо принять все меры для сохранения данных институтов".

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Что касается юридических фирм и частнопрактикующих юристов, то они тоже оказались в сложной ситуации. "Вопрос возможной поддержки юристов требует обсуждения и проработки. АЮР уже изучает этот вопрос, - продолжает Владимир Груздев. - Налоговые льготы, освобождение от платы за аренду на период действия ограничительных мер и тому подобное - это все меры поддержки, которые могли бы помочь и юрбизнесу. И вряд ли возможно выделить какие-то особые критерии, почему одни нуждаются в поддержке, а другие не нуждаются. Помогать только маленьким юридическим фирмам? Или только большим? Только молодым юристам? Или только имеющим опыт? Сейчас всем трудно, поэтому в поддержке нуждаются все. Такая помощь должна быть системной. Именно в этом направлении и работает правительство. В первую очередь должны создаваться условия, помогающие бизнесу избавиться от гнета долгов, вызванных именно чрезвычайными обстоятельствами, и найти источники дохода. Прямая финансовая поддержка может рассматриваться как одна из мер".

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация уникальна, она не имеет алгоритмов, как необходимо поступать. "Все приходится решать буквально на ходу. В этих условиях государство действует эффективно и принимает адекватные решения. Возникающие же ошибки исправляются на ходу, это тоже показатель эффективности: работает обратная связь, система обеспечивает необходимую гибкость управления и адекватное реагирование", сказал председатель правления АЮР.

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