Huawei выпустит новый смартфон. На нем будут сервисы Google

Популярный камерофон P30 Pro от Huawei получит неожиданное обновление - компания собирается перевыпустить устройство в улучшенном виде, оставив на нем мобильные сервисы Google (GMS, Google Mobile Services).
Как пишет Huawei Central со ссылкой на немецкий сайт Huawei, новинка может получить название P30 Pro New Edition.
Пока что неизвестно, какие изменения в дизайне или начинке получит новый смартфон - вероятно, речь идет о новых, более продвинутых конфигурациях постоянной и оперативной памяти. Кроме того, нет данных о том, когда устройство появится в продаже и по какой цене. Анонс P30 Pro New Edition ожидается в период с 15 мая по 4 июня 2020 года.
Оригинальная серия P30, выпущенная в 2019 году, оснащается чипсетом Kirin 980, квадрокамерой, разработанной в сотрудничестве с Leica, изогнутым дисплеем. Эти смартфоны стали последними флагманами Huawei, получившими GMS.