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Huawei выпустит новый смартфон. На нем будут сервисы Google

Текст:   Антон Благовещенский
04.05.2020,  
12:47
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Популярный камерофон P30 Pro от Huawei получит неожиданное обновление - компания собирается перевыпустить устройство в улучшенном виде, оставив на нем мобильные сервисы Google (GMS, Google Mobile Services).

Фото: Huawei

Как пишет Huawei Central со ссылкой на немецкий сайт Huawei, новинка может получить название P30 Pro New Edition.

Пока что неизвестно, какие изменения в дизайне или начинке получит новый смартфон - вероятно, речь идет о новых, более продвинутых конфигурациях постоянной и оперативной памяти. Кроме того, нет данных о том, когда устройство появится в продаже и по какой цене. Анонс P30 Pro New Edition ожидается в период с 15 мая по 4 июня 2020 года.

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Оригинальная серия P30, выпущенная в 2019 году, оснащается чипсетом Kirin 980, квадрокамерой, разработанной в сотрудничестве с Leica, изогнутым дисплеем. Эти смартфоны стали последними флагманами Huawei, получившими GMS.

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