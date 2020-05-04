Информагентства СНГ представили проект к юбилею Великой Победы

Памятные строки из песни Константина Симонова о фронтовых корреспондентах, которые "с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу" прошли дорогами Великой Отечественной войны, можно считать достойным эпиграфом к композиции, подготовленной по решению Совета руководителей Информсовета СНГ.

Она включает, информирует БЕЛТА, около ста документальных фотокадров периода героической битвы с гитлеровским фашизмом, которые сохранились в архивах Союзного государства и агентств Азербайджана и Армении, Казахстана и Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В фотоархиве БЕЛТА, например, рассказала ее руководитель Ирина Акулович, хранится более 500 фотоснимков, отражающих подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войне, сопротивление оккупантам, начало послевоенного восстановления республики. Из них около 200 кадров сделаны Владимиром Лупейко, который считается летописцем партизанской жизни Беларуси.

22 июня 1941 года он встретил в Бресте, затем ушел в подполье. На протяжении всей войны Владимир Наумович продолжал считать себя фотокором телеграфного агентства. Он снимал партизанские будни и боевые операции, а когда наладилась связь с Большой землей, пересылал пленки самолетами в ТАСС. Его фоторепортажи "Подрыв вражеского эшелона", "Бой за хлеб" и многие другие были опубликованы во многих советских газетах. Владимир Наумович снимал и освобождение белорусской столицы, и легендарный партизанский парад 16 июля 1944 года, восстановление родной страны в послевоенное время. После освобождения Беларуси Владимир Лупейко работал в БЕЛТА вплоть до 1981 года, когда ушел на заслуженный отдых.

Галерею боевых будней предоставил для совместно проекта и основатель фотохроники Армении, заслуженный журналист Сурен Хосроев. Во время войны он был фотокорреспондентом 61-й стрелковой дивизии, создал уникальный военный альбом, который агентство планирует в течение этого года представить в мультимедийном и в типографском форматах. "Из Советской Армении в армию были призваны более 300 тысяч солдат, из других союзных республик - еще 200 тысяч армян. А в движениях сопротивления стран антигитлеровского альянса служили более 100 тысяч наших соотечественников. Все они, от рядового до маршала, внесли свой вклад в Победу над фашизмом. Не остались в стороне и арменпрессовцы, как на фронтах, так и в тылу", - отметил директор агентства Арам Ананян.

А председатель правления "МИА "КАЗИНФОРМ" Аскар Умаров считает, что создание видеоролика-экспозиции к 75-летию Победы - демонстрация уровня сотрудничества между информационными агентствами стран Содружества. "Хотелось бы выразить большую благодарность коллегам по Информсовету стран СНГ, которые поддержали эту инициативу. Мы знаем, что проект изначально планировался как фотовыставка, но, к сожалению, мировая пандемия не позволяет сейчас проводить массовые мероприятия. И агентство ТАСС нашло отличный вариант, создав отличный ролик, в котором присутствуют человеческие судьбы. Ролик-экспозиция уже получил высокие отзывы у аудитории КАЗИНФОРМ", - отметил Аскар Умаров.

А по словам председателя Информсовета СНГ, генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, проект представляет собой летопись тяжелых испытаний, выпавших на долю советского народа, горечь утрат и радость Победы. "Это свидетельства ратного и трудового подвига, а также нашей памяти и благодарности мужеству людей, защищавших Родину на фронтах и в тылу, - сказал он. - Великие испытания и Великая Победа не должны уходить из памяти и сердец". Странам СНГ важно сохранить памятники героям войны для нынешнего и будущих поколений. "Это обереги от забвения прошлого, от повторения трагедий, которые уносят миллионы жизней, от попыток переписать историю и обелить пособников сил зла", - подчеркнул руководитель агентства.