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04.05.2020 13:39
Рубрика: В мире

Иран допустил проведение астанинского саммита по Сирии в видеоформате

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Тегеране рассчитывают на проведение очередного саммита лидеров стран-гарантов сирийского мирного урегулирования на территории Ирана, вместе с тем допускают его организацию в формате видеоконференции. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Астанинский формат жизнеспособен и эффективен. Рассчитываем, что после нормализации эпидемиологической обстановки в мире в связи с распространением коронавируса трехсторонний саммит состоится в Тегеране. Если же пандемия продолжится, будем двигаться в направлении организации этого мероприятия в формате видеоконференции", - заявил иранский дипломат.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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Мусави подчеркнул, что Иран, Россия и Турция заинтересованы в стабилизации ситуации в Сирии и убеждены в том, что астнанинская площадка выступает действенным механизмом решения проблем в арабской республике.

Напомним, что очередная встреча лидеров РФ, ИРИ и Турции по Сирии планировалась в Иране в начале марта. Однако из-за обострения обстановки в идлибской зоне безопасности в Сирии, а также паднемии COVID-19 проведение саммита было отложено.

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