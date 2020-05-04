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04.05.2020 13:27
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Искусственное происхождение COVID-19 невозможно

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия -Китай: главное", Джонна Мазет (Jonna Mazet), инфекционист филиала Калифорнийского университета в Дэвисе, принявшая участие в подготовке сотрудников Уханьского института вирусологии и сотрудничавшая с ними, считает невозможным искусственное происхождение COVID-19 и утечке его из лаборатории, назвав четыре довода на этот счет.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Информацию об этом опубликовал 2 мая американский интернет-портал Business insider.

По мнению доктора Мазет, во-первых, лабораторная проба и коронавирус COVID-19 не соответствуют друг другу.

Во-вторых, в Уханьском институте вирусологии соблюдают строгие правила безопасности.

В-третьих, COVID-19 представляет собой новый тип вируса, от которого могут страдать одновременно люди и животные. В-четвертых, простые люди гораздо легче, чем научные исследователи, вступают в контакт с живым вирусом.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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