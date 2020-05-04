Искусственное происхождение COVID-19 невозможно

Информацию об этом опубликовал 2 мая американский интернет-портал Business insider.

По мнению доктора Мазет, во-первых, лабораторная проба и коронавирус COVID-19 не соответствуют друг другу.

Во-вторых, в Уханьском институте вирусологии соблюдают строгие правила безопасности.

В-третьих, COVID-19 представляет собой новый тип вируса, от которого могут страдать одновременно люди и животные. В-четвертых, простые люди гораздо легче, чем научные исследователи, вступают в контакт с живым вирусом.