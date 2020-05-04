Искусственное происхождение COVID-19 невозможно

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия -Китай: главное", Джонна Мазет (Jonna Mazet), инфекционист филиала Калифорнийского университета в Дэвисе, принявшая участие в подготовке сотрудников Уханьского института вирусологии и сотрудничавшая с ними, считает невозможным искусственное происхождение COVID-19 и утечке его из лаборатории, назвав четыре довода на этот счет.
Фото: Медиакорпорация Китая
Информацию об этом опубликовал 2 мая американский интернет-портал Business insider.
По мнению доктора Мазет, во-первых, лабораторная проба и коронавирус COVID-19 не соответствуют друг другу.
Во-вторых, в Уханьском институте вирусологии соблюдают строгие правила безопасности.
В-третьих, COVID-19 представляет собой новый тип вируса, от которого могут страдать одновременно люди и животные. В-четвертых, простые люди гораздо легче, чем научные исследователи, вступают в контакт с живым вирусом.