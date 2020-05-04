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Рубрика: Общество

Исследование: вероятность заразиться COVID выше всего дома и в транспорте

Текст: Константин Волков
Ученые из китайских Southeast University и Tsinghua University, а также из The University of Hong Kong проанализировали вспышки заболевания коронавирусом с тремя и более случаями заражения. Были изучены отчеты изо всех провинций КНР за исключением Хубэй, в которой находится эпицентр заболевания Ухань. В результате ученые пришли к выводу, что лишь ничтожная часть случаев передачи вируса произошла на открытом воздухе. Об этом сообщает портал препринтов (публикаций, не прошедших рецензирование) MedRxiv.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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В процессе исследования все случаи передачи коронавируса были разделены на несколько категорий: дома, в транспорте, при осуществлении покупок, в заведениях общепита, на развлекательных мероприятиях и так далее.

Выяснилось, что подавляющее большинство случаев передачи вируса случилось при общении в стенах дома (79,9 процента), а также - в транспорте (34 процента). Авторы отмечают, что сумма может быть больше 100 процентов, поскольку для многих вспышек выявлено более одной категории мест.

При этом ученые зафиксировали лишь один случай заражения на открытом воздухе.

Таким образом, считают исследователи, именно контакты людей в помещении - главный способ распространения коронавируса.

На портале MedRxiv подчеркивается, что данная публикация является препринтом и ее не следует использовать в клинической практике.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

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