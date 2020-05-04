Исследование: вероятность заразиться COVID выше всего дома и в транспорте

В процессе исследования все случаи передачи коронавируса были разделены на несколько категорий: дома, в транспорте, при осуществлении покупок, в заведениях общепита, на развлекательных мероприятиях и так далее.

Выяснилось, что подавляющее большинство случаев передачи вируса случилось при общении в стенах дома (79,9 процента), а также - в транспорте (34 процента). Авторы отмечают, что сумма может быть больше 100 процентов, поскольку для многих вспышек выявлено более одной категории мест.

При этом ученые зафиксировали лишь один случай заражения на открытом воздухе.

Таким образом, считают исследователи, именно контакты людей в помещении - главный способ распространения коронавируса.

На портале MedRxiv подчеркивается, что данная публикация является препринтом и ее не следует использовать в клинической практике.