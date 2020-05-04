Йоханнес Бе рассказал, когда планирует завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2018 года, десятикратный чемпион мира биатлонист Йоханнес Бе заявил норвежскому телеканалу TV2, что планирует принять участие еще в двух Олимпиадах, после чего уйдет из спорта.

"Завершу карьеру в 2026 году. Уверен, что годы пролетят быстро, но моя мотивация все сильнее. Думаю, Олимпийские игры 2026 года в Италии станут для меня лучшими. После них я завершу карьеру. Мне кажется, в 33 года самое время заканчивать с профессиональным спортом", - сказал 26-летний Бе.

Лидер сборной Норвегии заявил, что не намерен выступать до 40 лет, как это сделал другой его знаменитый соотечественник Уле-Эйнар Бьорндален. По словам Бе, к 2026 году у него и так будет долгая и богатая на победы карьера.

Пока в активе Йоханнеса Бе всего одно олимпийское золото. При этом он 10 раз становился чемпионом мира и дважды подряд выигрывал Кубок мира.