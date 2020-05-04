Как стать участником "Бессмертного полка"

В День Победы каждый сможет принять участие в традиционной акции "Бессмертный полк", которая на этот раз пройдет в онлайн-формате. "РГ" напоминает о нескольких способах почтить память своего героя, продолжая оставаться в режиме самоизоляции.

1. Присоединиться к акции вы можете, заполнив анкету на 2020.polkrf.ru или в приложениях "Бессмертного полка" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Получится коллаж с портретом вашего героя. Делитесь им в соцсетях с хэштэгом #бессмертныйполконлайн. Трансляция импровизированного шествия, продолжительного диафильма с портретами фронтовиков, начнется в 11:00 по местному времени. "Бессмертный полк" покажут и в Сети, и по центральным телеканалам.

2. В 19:01 после минуты молчания выходите на балконы с портретами своих героев и исполните "День Победы".

3. Исполняйте военные песни с соседями всем двором.

4. Украшайте свои окна символикой Дня Победы. Привлекайте детей! Фотографии выкладывайте с хэштэгом #Окна_Победы.

5. Отдать дань погибшим героям вы можете, посадив на приусадебном участке, на даче или палисаднике около дома любое дерево. Разместите фото в социальных сетях и на сайте Садпамяти2020.рф.

6. Ищите своих родных на портале "Лица Победы" 9may.mail.ru.