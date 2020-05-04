Новости

Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 21:52
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 21:35
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 21:18
Австрия мобилизует резервистов 21:11
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 21:07
Федор Смолов отправился в Испанию 20:59
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 20:59
Французская безработная молодежь получит по 200 евро матпомощи 20:52
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам" 20:48
Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны" 20:39
В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ в краже разработок по Covid 20:07
Асад: Нет гарантии, что в Сирии не будет "катастрофической вспышки" COVID 19:55
Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны 19:49
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 19:45
В Удмуртии развернули 10 обсерваторов для вернувшихся вахтовиков 19:44
В Мосгордуме поддержали бесплатную парковку для волонтеров 19:37
Как стать участником "Бессмертного полка" 19:27
В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры 19:25
В Удмуртии выпускникам разрешат приходить в школы для подготовки к ЕГЭ 19:12
Гатиятулин возглавил "Трактор" 19:12
В московском метро начнут продавать маски 19:02
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с "Сан-Хосе" 18:51
Президент Польши сообщил, что журналисты "приняли решение" о его отставке 18:46
У Тома Харди взрывается голова на постере фильма "Лицо со шрамом" 18:43
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
04.05.2020 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как стать участником "Бессмертного полка"

Текст: Сергей Бабкин

В День Победы каждый сможет принять участие в традиционной акции "Бессмертный полк", которая на этот раз пройдет в онлайн-формате. "РГ" напоминает о нескольких способах почтить память своего героя, продолжая оставаться в режиме самоизоляции.

1. Присоединиться к акции вы можете, заполнив анкету на 2020.polkrf.ru или в приложениях "Бессмертного полка" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Получится коллаж с портретом вашего героя. Делитесь им в соцсетях с хэштэгом #бессмертныйполконлайн. Трансляция импровизированного шествия, продолжительного диафильма с портретами фронтовиков, начнется в 11:00 по местному времени. "Бессмертный полк" покажут и в Сети, и по центральным телеканалам.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин присоединится к акции "Бессмертный полк"

2. В 19:01 после минуты молчания выходите на балконы с портретами своих героев и исполните "День Победы".

3. Исполняйте военные песни с соседями всем двором.

4. Украшайте свои окна символикой Дня Победы. Привлекайте детей! Фотографии выкладывайте с хэштэгом #Окна_Победы.

5. Отдать дань погибшим героям вы можете, посадив на приусадебном участке, на даче или палисаднике около дома любое дерево. Разместите фото в социальных сетях и на сайте Садпамяти2020.рф.

6. Ищите своих родных на портале "Лица Победы" 9may.mail.ru.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Власти ФРГ объявили о своей поддержке проекта "Северный поток-2"
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
Москва напомнила Праге об обязательствах по защите памятников
Ученые снова изменили срок окончания эпидемии COVID-19 в России
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание