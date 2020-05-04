Какие денежные выплаты получали на фронте и как их тратили

Жизнь остается жизнью даже на фронте. Солдаты и офицеры нуждались в пище, одежде. И получали деньги за свой нелегкий воинский труд.

Деньги с фронта

Война стала огромной нагрузкой на финансы страны. Затраты на военною продукцию увеличились в разы по сравнению с мирным временем, численность военнослужащих также многократно возросла. Только за первую неделю войны в Советском Союзе на фронт было мобилизовано 5 миллионов человек, а численность армии превысила 10 миллионов. Кроме регулярного снабжения армии оружием, боеприпасами, продовольствием, амуницией, горюче-смазочными материалами, воинские части необходимо было снабжать и наличными деньгами. С первых же дней войны была приведена в действие разработанная специалистами Финансового управления и Госбанка система финансовых расчётов в армии. А вскоре развернута сеть полевых отделений и полевых касс Госбанка. А к концу года таких учреждений было уже 598.

Государственный банк СССР, как в прошлом назывался Банк России, в годы войны выполнял малоизвестную сегодня, но очень важную задачу. Через созданную сеть полевых учреждений он обеспечивал бесперебойное снабжение финансовых служб наличными деньгами.

Воинским частям, идущим на фронт, выдавались так называемые "мобпакеты" - денежные суммы, необходимые для их жизнеобеспечения по прибытии в действующую армию.

Каждый советский военнослужащий находился на полном государственном обеспечении - вещевом, продовольственном и денежном довольствии. Размер месячного оклада военнослужащих зависел от должности, рода войск, срока службы.

Денежное довольствие рядового красноармейца носило скорее символический характер: оклад 8 рублей 50 копеек, а с "полевой" надбавкой в 100 процентов - 17 рублей. Проявляя себя на службе, рядовой за три года мог "дорасти" до старшего сержанта - старшины с окладом 150 рублей в месяц и 50-процентной надбавкой.

Особо отличившихся военнослужащих представляли к награждению орденами и медалями СССР. Орденоносцы получали ежемесячные денежные выплаты. Например, Герою Советского Союза - 50 рублей, кавалеру ордена Ленина - 25 рублей, Красного Знамени - 20 рублей и Красной Звезды - 15 рублей.

Оклады командного состава были выше. Так, в августе 1941 года оклад начальника штаба полка составлял 900 рублей, к концу 1942 года - 1300 рублей. Оклад начальника штаба дивизии был 1400 рублей, к концу 1942 года стал 1900 рублей. Оклад начальника штаба корпуса вырос с 1700 до 2200 рублей.

О среднем уровне окладов военнослужащих можно судить по окладам военных техников и медиков. Оклад радиотехника составлял 675 рублей, техника оружейного - 700 рублей, фельдшера - 650 рублей, врача - 800 рублей.

Для сравнения: летом 1943 года в тылу среднемесячная зарплата рабочих составляла 403 рублей, у работников здравоохранения - 342 рубля, у работников совхозов - 203 рубля.

Кроме того, всем военнослужащим действующей армии выплачивались ежемесячные надбавки (так называемые полевые деньги) к окладу. Рядовому составу - 100 процентов, сержантскому составу - 50 процентов, командно-начальствующему составу - 25 процентов. Оклады неоднократно повышались во время войны.

За боевые успехи

Уже в первые месяцы войны была введена выплата денежных вознаграждений за боевые успехи. Летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника платили 1 тысячу рублей. В 1942 году премии за сбитый самолёт стали зависеть от его типа: за каждый сбитый бомбардировщик противника в размере 2 тысяч рублей, за транспортный самолет - 1 500 рублей, за истребитель - 1 тысяча рублей.

За уничтоженный танк противника артиллеристам - командиру и наводчику орудия - платили по 500 рублей, остальному составу расчета по 200 рублей, а членам экипажа танков - командиру, механику-водителю и командиру башни - по 500 рублей, остальным по 200 рублей. Боец, подбивший танк гранатой, получал 1 тысячу рублей.

Самые высокие денежные вознаграждения были введены в 1943 году в Военно-Морском флоте за потопление кораблей противника. Они зависели от должности и звания участника успешной операции. Так, например, размеры денежных наград для экипажа, потопившего линейный корабль противника, были такими: командиру корабля - 25 тысяч рублей, старшим и средним офицерам - по 5 тысяч рублей, младшим офицерам - по 1 тысяче рублей, матросам - по 500 рублей. каждому.

Экипажу самолета, потопившему миноносец или подводную лодку противника, выдавалось: командиру и штурману - по 10 тысяч рублей, стрелкам-радистам - по 2500 рублей каждому. Если в потоплении корабля принимало участие несколько экипажей, денежная награда распределялась между ними решением Военного совета флота.

Как солдат мог потратить деньги?

Несмотря на то, что денежное довольствие выплачивалось регулярно, потратить его военнослужащие в полном объеме не могли, так как необходимым обмундированием и продовольствием их обеспечивали, а торговли в той форме, в какой она существовала в мирной жизни, во фронтовых условиях не существовало.

И тогда военнослужащим была предоставлена возможность помогать своим родным и близким в тылу. Деньги с фронта зачастую были единственным источником дохода в семьях, особенно в деревнях, именно они помогали многим семьям выжить в нелегких военных условиях.

Текст подготовлен по материалам, предоставленным Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу.

Для перевода денег нужно было обратиться в финансовую часть, где солдату выдавали расчетный лист к денежному аттестату. В нем была указана фамилия, имя и отчество солдата или офицера, воинское звание, размер должностного оклада и надбавки за выслугу.

Он мог перечислить деньги любому человеку по своему выбору, вне зависимости от степени родства. Для перевода денег нужно было указать фамилию, имя, отчество получателя, его домашний адрес и название военного комиссариата, где будут выдаваться наличные. Никаких иных документов не требовалось.

У офицеров с мая 1942 года появились расчетные книжки - документ, при предъявлении которого выплачивали денежное содержание. В ней делали соответствующие отметки. Фактически это была личная бухгалтерская книга офицера. Она упрощала получение денег при переводе в другую воинскую часть или попадании в госпиталь.

Как пример - данные копии одного из аттестатов. Принят к оплате Ленинским РВК Карагандинской обл. Казахской ССР 27 мая 1944 г. за № 248/22. Ст. лейтенант Иван Алексеевич Б. с окладом 800 руб. и надбавкой за выслугу лет в 40 руб. в месяц поручает выплачивать Лидии Фёдоровне Ш. 500 руб. ежемесячно в срок с 1 мая 1944 г. по 1 мая 1945 г. (адрес места пребывания). Нетрудно подсчитать, что у военнослужащего оставалось на личные нужды 340 руб. в месяц.

Кроме того, полевые учреждения Госбанка СССР на фронте привлекали сбережения военнослужащих во вклады. Документом, подтверждающим факт открытия военнослужащим счёта в полевой кассе или отделении Госбанка СССР, являлась вкладная книжка.

Вкладная книжка Государственного банка СССР. Образец, 1940-е годы.

В случае смерти военнослужащего командование части передавало вкладную книжку в ближайшее полевое учреждение Госбанка для исполнения завещательного распоряжения вкладчика - розыска лица, которому завещан вклад.

Эта работа занимала особое место в работе полевых учреждений Госбанка. Они учитывали поступившие к ним вкладные книжки погибших, умерших, пропавших без вести, а также убывших по неизвестному адресу военнослужащих и устанавливали строгий контроль за их сохранностью. Затем деньги погибших, оставивших завещательные распоряжения, перечислялись конторам Госбанка на местах для выплаты наследникам, а вклады без завещательных распоряжений и вклады военнослужащих, пропавших без вести, переводили в Управление полевыми учреждениями Госбанка. В его составе был создан специальный отдел для хранения вкладов и розыска их владельцев или наследников.

Многие военнослужащие также направляли свои денежные средства в Фонд обороны или Фонд Красной Армии.

Партизанская кубышка

Денежное довольствие получали и партизаны. Порядок их денежного обеспечения был определен Постановлением Государственного комитета обороны СССР ( № 1567 от 9 апреля 1942 года) за подписью Сталина.

Пособие партизанам назначалось фронтовыми штабами партизанского движения. Его размер соответствовал размеру получаемой человеком до вступления в партизанский отряд средней зарплаты или стипендии. По понятным причинам, не у всех были с собой справка о среднемесячном доходе. В таком случае было достаточно удостоверения с работы или студенческого билета. Размер пособия при этом был минимальным и составлял 300 рублей в месяц для рабочих и служащих. И 100 рублей в месяц для учащихся, получавших стипендию.

Верхняя граница минимального партизанского пособия составляла 750 рублей. Такое пособие получали командир партизанского отряда и военный комиссар. Примечательно, что военнослужащие и сотрудники НКВД, направленные или вступившие в партизанские отряды, продолжали получать денежное довольствие и пособия как военнослужащие. Если они занимали должности командиров партизанских отрядов, а предыдущий военный оклад был ниже установленного для их новой должности, то оклад им выплачивался в размере, установленном для партизан.

Как же происходила выплата пособия партизанам? Пособие получали члены семьи партизана или любые другие лица, которых он указал в финансовом документе как получателя. Партизан сам определял объём передаваемой суммы пособия - всей суммы или части, оставляя за собой право получения другой его части лично по возвращении из партизанского отряда.

В случае гибели партизана неполученная им часть пособия выплачивалась тому человеку, которому производилась выплата первой части.

Выплачивались пособия лично получателю наличными деньгами из кассы райвоенкомата, либо переводом денег в адрес получателя через органы Наркомсвязи или по именным чекам через местное отделение Государственного банка СССР.