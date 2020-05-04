Коронавирус проник во Францию в конце прошлого года

Ив Коэн пока не знает, как и когда заразился один их первых его пациентов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Мы провели повторное тестирование 24 пациентов, заболевших пневмонией в период с декабря минувшего по январь этого года, тест на нуклеиновую кислоту у которых дал отрицательный результат. Новый тест у одного из них дал положительный результат. Он был госпитализирован в больнице Жан Вердиер, где я работаю, еще 27 декабря", - сообщил Ив Коэн.

По словам французского медика, пока нельзя определить, когда и как этот пациент был заражен COVID-19, поэтому невозможно сказать, был ли этот больной самым первым заражённым COVID-19 во Франции.