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4 мая 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 30 апреля 2020 года № 162-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18,03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24,03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг) изменение, дополнив пункт 18 новым подпунктом 18.4 следующего содержания:

"18.4. При посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы).".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



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