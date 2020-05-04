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04.05.2020 12:43
Рубрика: Спорт

Лучшие прыгуны с шестом устроили очно-заочный турнир

Текст: Николай Долгополов

Великаны прыжка с шестом - обладатель мирового рекорда (6 метров 18 сантиметров) швед Мондо Дуплантис, двукратный чемпион мира 2017 и 2019 годов американец Сэм Кендрикс и француз Рено Лавиллени - экс-рекордсмен мира, победитель Олимпиады-2012 - соревновались в турнире, который можно назвать виртуально-очном.

За 30 минут они до изнеможения старались как можно больше раз преодолеть планку на высоте 5 метров. В принципе никто из троих не нарушал условий самоизоляции. Кендрикс штурмовал высоту в городе Оксфорде (штат Миссисипи).

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Прыжковая яма установлена в саду рядом с домом. Труднее всего пришлось Лавиллени: он оборудовал площадку прямо впритык со своим жилищем в Клермон-Ферране, так что разбег был, конечно, затруднен. Зато Дуплантис постоянно живущий в Лафайете (штат Луизиана), совершал полеты где-то на опушке зеленого леса.

Победителей двое - Рено Лавиллени и Мондо Дуплантис. Задав высокий темп прыжкам они сразу же опередили Кендрикса. В первом тайме 30-минутного прыжкового матча лидировал швед, покоривший планку на высоте 5 метров 18 раз, за ним следовал француз - 17. Кендрикс далеко отстал - 12 удачных полетов.

Во втором тайме Рено догнал шведа. На счету каждого по 36 удачных полетов на 5-метров. У Кендрикса - 26.

Фото: iStock
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Переговорив между собой по прочно установленной видеосвязи, Лавиллени и Дуплантис согласились: мы разделим победу на двоих. Американец Кендрикс был не слишком доволен, заметив, что если бы планку установили на 5 метров 40 сантиметров, то итог турнира мог бы быть иным. Но все трое заявили: соскучились по соревнованиям, были счастливы участвовать в турнире, ждем новых стартов. А за этим состязанием трех грандов наблюдали в Twitter и в других сетях тысячи и тысячи болельщиков.

Возможно, уже скоро такие же или похожие очно-заочные состязания пройдут и среди звезд в других дисциплинах легкой атлетики. Тяжелое время подсказывает: необходимо задуматься над проведением соревнований в новых форматах.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

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