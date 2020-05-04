Лукашенко и Токаев обменялись поздравлениями с юбилеем Великой Победы

Сердечные поздравления в связи с 75-летием Великой Победы передал 4 мая главе Беларуси и всего народу страны глава Казахстана. Телефонный разговор двух лидеров стран Содружества состоялся 4 мая по инициативе казахстанской стороны, уточнили в пресс-службе белорусского руководителя.

От имени казахстанского народа Касым-Жомарт Токаев передал поздравления белорусам, подчеркнув, что полтора миллиона жителей Казахстана были участниками минувшей войны с фашизмом и половина из них не вернулись домой. Своего казахстанского коллегу с великим праздником поздравил и Александр Лукашенко, передав самые теплые пожелания всем жителям Казахстана.

Еще одной важной темой разговора глав государств стала подготовка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, о котором уже информировал "СОЮЗ". Президенты обсудили подходы и вопросы, касающиеся его организации. Консультации по данной теме продолжатся, а в формат и сроки, согласно договоренностям, будут определены в ближайшее время.

Президент Беларуси попросил также передать приветствие, теплые пожелания и поздравление с 75-летием Великой Победы почетному председателю Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву.