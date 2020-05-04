Видео: Матвиенко прочла стихи о войне в рамках проекта "Строки памяти"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в чтении поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Видеоролик опубликован на странице верхней палаты парламента в Facebook.

Вместе с главой Совфеда строки из произведения прочли ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов, актер Борис Щербаков и член движения "Юнармия" Анастасия Овчинникова.

Таким образом Валентина Матвиенко поддержала медиапроект МПА СНГ "Строки памяти". Он задуман как серия видеороликов, в каждом из которых военные стихи поэтов из стран-участниц ассамблеи читают ветераны, труженики тыла, парламентарии, известные медийные персоны (актеры, телеведущие, спортсмены, музыканты и т.д.), а также представители молодого поколения.