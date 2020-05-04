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04.05.2020 13:18
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Международное сообщество благодарно Китаю

Китай активно сотрудничает с ВОЗ и международным сообществом в противостоянии новой коронавирусной инфекции, активно делится противоэпидемическим опытом с другими странами. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", действия Китая заслужили одобрения многих общественных деятелей.
Мария Ван Керкхове: Китай приложил огромные усилия для противостояния эпидемии. Фото: Медиакорпорация Китая Мария Ван Керкхове: Китай приложил огромные усилия для противостояния эпидемии. Фото: Медиакорпорация Китая
Мария Ван Керкхове: Китай приложил огромные усилия для противостояния эпидемии. Фото: Медиакорпорация Китая

На днях технический руководитель Программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария Ван Керкхове отметила, что Китай приложил огромные усилия для противостояния эпидемии. Речь идет о снижении числа заболевших коронавирусной инфекцией в уханьских больницах до нуля. Мария Ван Керкхове поздравила Ухань с таким успехом. "Мы можем только восхищаться", - сказала она, выразив благодарность жителям китайского города за "неустанные усилия" в борьбе с вирусом.

Эксперт ВОЗ также указала, что весь мир многому научился у Китая и других стран, ведущих борьбу с COVID-19. Ухань был районом, который сильно пострадал от инфекции. Сейчас многие города в других регионах мира также борются с пандемией. "Мы должны и дальше учиться у Уханя, в частности, тому, как снять введенные ограничительные меры, как восстановить деятельность экономики и нормальный социальный порядок в условиях регулярной работы по профилактике и контролю эпидемии".

Недавно поезд Китай - Европа с грузом противоэпидемических средств прибыл в Будапешт. Государственный секретарь Министерства инноваций и технологий Венгрии отметил, что пандемия привела к тому, что глобальная логистика не может функционировать нормально. Регулярные поезда Китай-Европа не только своевременно доставляет противоэпидемический груз в соответствующие страны, но и обеспечивает стабильность промышленной цепочки и цепочки поставок товаров между Китаем и странами Европы.

28 апреля эксперты из Центров по профилактике и контролю заболеваний Африканского союза и 22 африканских стран и китайские эксперты провели онлайн-совещание по обмену опытом в противостоянии эпидемии. Директор Африканского центра по профилактике и контролю заболеваний Джон Нкенгасонг выразил благодарность Китаю за помощь. По его мнению, Африке нужно изучать противоэпидемический опыт Китая. На сегодняшний Китай направил 15 групп в составе 149 экспертов по сдерживанию и контролю эпидемии в 16 стран. Недавно министерство обороны Сербии вручило почетные медали, символизирующие "защиту страны", китайским медикам, прибывшим в Сербию для оказания помощи.

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников высоко оценил открытый подход Китая в борьбе с эпидемией. Российская сторона тоже многому научилась у Китая. Его опыт в борьбе с эпидемией полезен для всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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