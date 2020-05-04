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04.05.2020 19:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Международные эксперты опровергают слухи

Спецслужбы США уже долгое время пытаются, но никак не могут найти доказательства "удобной" для отдельных американских политиков теории происхождения коронавируса. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", Управление директора Национальной разведки США на своем сайте опубликовало заявление, в котором говорится, что организация "согласна с широким научным консенсусом, что коронавирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован".
Фото: Газета "Жэньминь Жибао" Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

Представитель ВОЗ Фадела Шаиб на днях заявила, что в СМИ и соцсетях распространяют ошибочные суждения и теории заговора о происхождении коронавируса. ВОЗ в этом вопросе "основывается на научных данных" и считает, что происхождение этого вируса - естественное, (наиболее вероятно, что носителем его были летучие мыши), и он не был искусственно создан в лаборатории.

25 апреля в одной из американских соцсетей появились сообщения о том, что лауреат Нобелевской премии по медицине, японский иммунолог Тасуку Хондзе утверждает, что коронавирус не "естественного" происхождения, а был создан Китаем, и сам Тасуку Хондзе в свое время работал в уханьской лаборатории.

Позже профессор Хондзе опубликовал заявление, в котором опроверг эти публикации: "мое имя было использовано для распространения фальшивых обвинений и дезинформации. Это меня неприятно поразило. Сейчас, когда следует делать все возможное, чтобы сосредоточится на борьбе с эпидемией и лечении больных, распространение не обоснованных утверждений о происхождении вируса - неуместный поступок". Что касается высказывания о том, что он работал в исследовательском институте в Ухане, Хондзе назвал эти утверждения ложью.

В настоящее время растет число стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом у людей, которые не ездили в Китай и не контактировали с китайцами. К примеру, в Калифорнии (США) заразились пациенты, которые не ездили в сильно пострадавшие от эпидемии районы Китая, и не имели контактов с носителями этого вируса. Первые два заразившиеся коронавирусом в Иране не путешествовали по Китаю; японец заболел коронавирусом, вернувшись из путешествия по Гавайским островам, и он не посещал Китай в течение последнего времени.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уже давно предупредил, что не стоит политизировать ситуацию вокруг коронавируса. Это игра с огнем. "Если вы не хотите увидеть большее количество умерших, тогда воздержитесь от политизации", - сказал он. В ходе борьбы с эпидемией, лучше сплотиться в борьбе с коронавирусом, спасая больше жизней, чем тратить время на то, чтобы фабриковать теорию заговора о происхождении вируса.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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