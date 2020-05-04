Международные эксперты опровергают слухи

Представитель ВОЗ Фадела Шаиб на днях заявила, что в СМИ и соцсетях распространяют ошибочные суждения и теории заговора о происхождении коронавируса. ВОЗ в этом вопросе "основывается на научных данных" и считает, что происхождение этого вируса - естественное, (наиболее вероятно, что носителем его были летучие мыши), и он не был искусственно создан в лаборатории.

25 апреля в одной из американских соцсетей появились сообщения о том, что лауреат Нобелевской премии по медицине, японский иммунолог Тасуку Хондзе утверждает, что коронавирус не "естественного" происхождения, а был создан Китаем, и сам Тасуку Хондзе в свое время работал в уханьской лаборатории.

Позже профессор Хондзе опубликовал заявление, в котором опроверг эти публикации: "мое имя было использовано для распространения фальшивых обвинений и дезинформации. Это меня неприятно поразило. Сейчас, когда следует делать все возможное, чтобы сосредоточится на борьбе с эпидемией и лечении больных, распространение не обоснованных утверждений о происхождении вируса - неуместный поступок". Что касается высказывания о том, что он работал в исследовательском институте в Ухане, Хондзе назвал эти утверждения ложью.

В настоящее время растет число стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом у людей, которые не ездили в Китай и не контактировали с китайцами. К примеру, в Калифорнии (США) заразились пациенты, которые не ездили в сильно пострадавшие от эпидемии районы Китая, и не имели контактов с носителями этого вируса. Первые два заразившиеся коронавирусом в Иране не путешествовали по Китаю; японец заболел коронавирусом, вернувшись из путешествия по Гавайским островам, и он не посещал Китай в течение последнего времени.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уже давно предупредил, что не стоит политизировать ситуацию вокруг коронавируса. Это игра с огнем. "Если вы не хотите увидеть большее количество умерших, тогда воздержитесь от политизации", - сказал он. В ходе борьбы с эпидемией, лучше сплотиться в борьбе с коронавирусом, спасая больше жизней, чем тратить время на то, чтобы фабриковать теорию заговора о происхождении вируса.