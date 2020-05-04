Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19

В Вооруженных силах РФ положительный тест на коронавирус был выявлен у 1384 военнослужащих, у курсантов и слушателей военных вузов COVID-19 обнаружен у 1247 человек, сообщает бюллетень Минобороны​​​.

Там отмечается, что коронавирус также выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений. 25 воспитанников сейчас находится в лечебных учреждениях, 184 - в ведомственных санаториях на карантине. Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. После завершения медицинского наблюдения и соблюдения всех необходимых карантинных и лечебных мероприятий, все они будут направлены в каникулярные отпуска.

В бюллетене говорится, что среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ COVID-19 обнаружен у 349 человек.