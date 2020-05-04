Могут ли супермаркеты обязать покупателей носить медицинские маски

Некоторые супермаркеты стали требовать от посетителей при входе в торговые залы надевать медицинские маски. В российских регионах, где обязательное ношение медицинских масок в общественных местах не введено, такое требование администрации магазина является незаконным, рассказал "РГ" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета России, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если в магазин без маски все-таки не пустили, то потребителям необходимо обратиться с жалобой - в Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру, а также в местный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Некоторые супермаркеты, ссылаясь на повышенные нормы безопасности, также предлагают купить защитную маску на месте - при входе в торговый зал. Приобрести такое изделие или нет - выбор покупателя. Настаивать на такой покупке магазины не могут. Это противозаконно.

Вместе с тем, в ряде регионов сегодня приняты нормативные акты, согласно которым введено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, включая транспорт и магазины. Такая норма, к примеру, действует в Новосибирской, Владимирской, Кемеровской, Ивановской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Камчатке, в Башкирии и Севастополе, частично в Якутии. Там требование о ношении медицинских масок при посещении магазинов является законным.