Новости

Посольство осудило заявление Киева о расследовании трагедии в Одессе 03:40
Могут ли супермаркеты обязать покупателей носить медицинские маски 03:00
Врач-отоларинголог описал самые ранние симптомы коронавируса 02:45
Госдеп прокомментировал долгое отсутствие лидера КНДР на публике 02:10
В аэропорту Вены у прилетающих будут брать анализ на COVID-19 01:40
После смягчения изоляции в Мадриде задержаны десятки выпивающих компаний 00:13
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом 03.05.2020
С 4 мая в Москве начнутся тренировки авиации к Параду Победы 03.05.2020
Трамп анонсировал показ фильма об украинском майдане 03.05.2020
"Аэрофлот" ждет восстановления международного сообщения к середине лета 03.05.2020
Карлсен победил в шахматном онлайн-супертурнире 03.05.2020
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу 03.05.2020
Минобороны сообщило о более чем трех тысячах заболевших COVID-19 03.05.2020
ВОЗ: Коронавирусом по всему миру заразились 3,3 миллиона человек 03.05.2020
Беларусь потратит почти 1,5 млн долларов на телешоу о своих достижениях 03.05.2020
Daewoo Espero. Лучший автомобиль из 90-х 03.05.2020
В регионы отправили 450 тысяч защитных костюмов для врачей 03.05.2020
В Кельне прошла месса в крупнейшем соборе, а в Осло откроют музей Мунка 03.05.2020
Смолов пропустит тренировки "Сельты" из-за карантина 03.05.2020
Минпромторг: Запрет на экспорт масок за пределы ЕАЭС остался в силе 03.05.2020
В Севастополе СК начал проверку лишения статуса ветерана войны 03.05.2020
Коронавирус может поражать любые органы человека 03.05.2020
Морпехи Северного флота высадились на необорудованном берегу в Арктике 03.05.2020
Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по развитию ситуации с COVID-19 03.05.2020
Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд в дни пандемии 03.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
04.05.2020 03:00
Рубрика: Общество

Могут ли супермаркеты обязать покупателей носить медицинские маски

Текст: Екатерина Петрова
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Некоторые супермаркеты стали требовать от посетителей при входе в торговые залы надевать медицинские маски. В российских регионах, где обязательное ношение медицинских масок в общественных местах не введено, такое требование администрации магазина является незаконным, рассказал "РГ" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета России, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В дальневосточные регионы доставили защитные костюмы для врачей

Если в магазин без маски все-таки не пустили, то потребителям необходимо обратиться с жалобой - в Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру, а также в местный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Некоторые супермаркеты, ссылаясь на повышенные нормы безопасности, также предлагают купить защитную маску на месте - при входе в торговый зал. Приобрести такое изделие или нет - выбор покупателя. Настаивать на такой покупке магазины не могут. Это противозаконно.

Вместе с тем, в ряде регионов сегодня приняты нормативные акты, согласно которым введено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, включая транспорт и магазины. Такая норма, к примеру, действует в Новосибирской, Владимирской, Кемеровской, Ивановской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Камчатке, в Башкирии и Севастополе, частично в Якутии. Там требование о ношении медицинских масок при посещении магазинов является законным.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ВОЗ: Коронавирусом по всему миру заразились 3,3 миллиона человек
Попова: Ограничения могут быть продлены после 12 мая
Михаил Мишустин находится в постоянном контакте с министрами - пресс-секретарь
Шредер выступил за отмену санкций против России
В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание