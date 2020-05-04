Новости

Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 21:52
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 21:35
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 21:18
Австрия мобилизует резервистов 21:11
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 21:07
Федор Смолов отправился в Испанию 20:59
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 20:59
Французская безработная молодежь получит по 200 евро матпомощи 20:52
Тайка Вайтити снимет фильм по "Звездным войнам" 20:48
Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны" 20:39
В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ в краже разработок по Covid 20:07
Асад: Нет гарантии, что в Сирии не будет "катастрофической вспышки" COVID 19:55
Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны 19:49
У сериала "Благие знамения" появился "спецвыпуск" про коронавирус 19:45
В Удмуртии развернули 10 обсерваторов для вернувшихся вахтовиков 19:44
В Мосгордуме поддержали бесплатную парковку для волонтеров 19:37
Как стать участником "Бессмертного полка" 19:27
В Польше вновь открыли отели, музеи и торговые центры 19:25
В Удмуртии выпускникам разрешат приходить в школы для подготовки к ЕГЭ 19:12
Гатиятулин возглавил "Трактор" 19:12
В московском метро начнут продавать маски 19:02
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с "Сан-Хосе" 18:51
Президент Польши сообщил, что журналисты "приняли решение" о его отставке 18:46
У Тома Харди взрывается голова на постере фильма "Лицо со шрамом" 18:43
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
04.05.2020 19:49
Рубрика: В мире

Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны

Текст: Юрий Когалов
Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak
Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak

Нижняя Саксония первой из федеральных земель Германии планирует открыть рестораны и кафе. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на министра сельского хозяйства Бернда Альтхузманна, это произойдет в следующий понедельник, 11 мая.

Фото: iStock
"РГ" выяснила, как немецким школьникам организовали учебу на дому

По его словам, заведения смогут принять только половину обычного числа посетителей, к тому же столики придется заказывать заранее. В настоящее время в Нижней Саксонии, как и на территории других федеральных земель Германии, рестораны работают только на вынос.

Стоит отметить, что каждая земля самостоятельно принимала решения об ограничительных мерах, и они могут отличаться. Карантин в стране так и не был введен, однако гражданам запретили собираться больше двух человек в общественных местах, обязали соблюдать дистанцию в 2 метра и носить маски в общественном транспорте.

Фото: Christoph Soeder/dpa via AP
Кто и зачем выходит в Берлине на акции протеста против карантина

Магазины вернулись к обычной работе еще неделю назад, с начала мая открылись парикмахерские, детские площадки, зоопарки, музеи, церкви. В ближайшее время планируется возобновление проведения футбольных матчей, правда, пока без зрителей.

При этом ранее сегодня власти ФРГ приняли решение о продлении контрольного режима на границах до 15 мая. Вот уже полтора месяца в Германию могут въехать только по немецкому паспорту, виду на жительство, въезд в страну возможен также "по веской причине", решение власти принимают в каждом отдельном случае.

Согласно последним данным, в Германии зарегистрировано 165664 случая инфицирования коронавирусом, 6866 человек скончались, 13270 выздоровели.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Власти ФРГ объявили о своей поддержке проекта "Северный поток-2"
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
Москва напомнила Праге об обязательствах по защите памятников
Ученые снова изменили срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Французы боятся, что COVID-19 спровоцирует "социальное цунами"