Нижняя Саксония первой в Германии откроет рестораны

Нижняя Саксония первой из федеральных земель Германии планирует открыть рестораны и кафе. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на министра сельского хозяйства Бернда Альтхузманна, это произойдет в следующий понедельник, 11 мая.

По его словам, заведения смогут принять только половину обычного числа посетителей, к тому же столики придется заказывать заранее. В настоящее время в Нижней Саксонии, как и на территории других федеральных земель Германии, рестораны работают только на вынос.

Стоит отметить, что каждая земля самостоятельно принимала решения об ограничительных мерах, и они могут отличаться. Карантин в стране так и не был введен, однако гражданам запретили собираться больше двух человек в общественных местах, обязали соблюдать дистанцию в 2 метра и носить маски в общественном транспорте.

Магазины вернулись к обычной работе еще неделю назад, с начала мая открылись парикмахерские, детские площадки, зоопарки, музеи, церкви. В ближайшее время планируется возобновление проведения футбольных матчей, правда, пока без зрителей.

При этом ранее сегодня власти ФРГ приняли решение о продлении контрольного режима на границах до 15 мая. Вот уже полтора месяца в Германию могут въехать только по немецкому паспорту, виду на жительство, въезд в страну возможен также "по веской причине", решение власти принимают в каждом отдельном случае.

Согласно последним данным, в Германии зарегистрировано 165664 случая инфицирования коронавирусом, 6866 человек скончались, 13270 выздоровели.