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04.05.2020 21:52
Рубрика: Власть

Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах

Текст: Ирина Невинная

Сегодня вступили в силу два приказа Минздрава России (№ 121 и № 122 от 25.02.2020), которыми устанавливаются порядки посещения членами общественных наблюдательных комиссий медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях общего, специализированного типа. Кроме того, утвержден порядок аналогичных посещений медучреждений специализированного типа с интенсивным наблюдением - речь идет о тех психиатрических больницах, где находятся пациенты, которым уголовное наказание заменено принудительным лечением. Об этом сообщили сегодня в министерстве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Приказ устанавливает не только порядок посещения, но также порядок осуществления видеосъемки, проведения беседы и так далее. Проще говоря, приказы минздрава урегулируют процедуру общественного контроля за работой психиатрических клиник, которые традиционно остаются самыми закрытыми медучреждениями.

"Это очень серьезный шаг с точки зрения открытости работы психиатрических стационаров. И этот шаг был бы невозможен без большой работы, которая была проведена российскими психиатрами, а также общественными деятелями, - говорится в сообщении минздрава. - Особая благодарность - Совету по правам человека при Президенте Российской Федерации, члены которого высказали важные предложения по доработке документов".

В министерстве признают, что подготовка приказов была долгой и трудной. Они готовились и обсуждались на протяжении примерно двух лет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье

Эта статья является комментарием к:

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.02.2020 г. № 121н "Об утверждении порядка посещения членами общественной наблюдательной комиссии судебно-психиатрических экспертных медицинских организаций и медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, а также условий проведения членами общественной наблюдательной комиссии беседы с находящимися в этих медицинских организациях лицами при осуществлении общественного контроля и порядка осуществления членами общественной наблюдательной комиссии кино-, фото- и видеосъемки лиц, находящихся в судебно-психиатрических экспертных медицинских организациях и медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением"
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.02.2020 г. № 122н "Об утверждении порядка посещения членами общественной наблюдательной комиссии медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа, а также условий проведения членами общественной наблюдательной комиссии беседы с находящимися в этих медицинских организациях лицами при осуществлении общественного контроля и порядка осуществления членами общественной наблюдательной комиссии кино-‚ фото- и видеосъемки лиц, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа и специализированного типа"

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