Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах

Сегодня вступили в силу два приказа Минздрава России (№ 121 и № 122 от 25.02.2020), которыми устанавливаются порядки посещения членами общественных наблюдательных комиссий медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях общего, специализированного типа. Кроме того, утвержден порядок аналогичных посещений медучреждений специализированного типа с интенсивным наблюдением - речь идет о тех психиатрических больницах, где находятся пациенты, которым уголовное наказание заменено принудительным лечением. Об этом сообщили сегодня в министерстве

Приказ устанавливает не только порядок посещения, но также порядок осуществления видеосъемки, проведения беседы и так далее. Проще говоря, приказы минздрава урегулируют процедуру общественного контроля за работой психиатрических клиник, которые традиционно остаются самыми закрытыми медучреждениями.

"Это очень серьезный шаг с точки зрения открытости работы психиатрических стационаров. И этот шаг был бы невозможен без большой работы, которая была проведена российскими психиатрами, а также общественными деятелями, - говорится в сообщении минздрава. - Особая благодарность - Совету по правам человека при Президенте Российской Федерации, члены которого высказали важные предложения по доработке документов".

В министерстве признают, что подготовка приказов была долгой и трудной. Они готовились и обсуждались на протяжении примерно двух лет.