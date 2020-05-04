После смягчения изоляции в Мадриде задержаны десятки выпивающих компаний

В первую ночь после начала смягчения изоляционных мер полиция Мадрида задержала 30 компаний, собравшихся чтобы распить спиртное на улице. Каждому из участников было выписано по два штрафа, один за невыполнение требований социальной дистанции, а другой - за распитие спиртных напитков на улице. В сумме два штрафа составит 1 тысячу евро. Об этом сообщает испанское издание ABC.

Задержания произошли практически во всех районах испанской столицы. В каждой из выпивающих компаний было от 5 до 12 человек.

Что интересно, некоторые подразделения полиции Мадрида, прошедшие предварительную подготовку, на днях получили на вооружение лазерные пистолеты. Они позволяют временно парализовать человека. При этом, как утверждают медики, такое оружие не наносит особого вреда человеческому организму, так как интенсивность разряда пистолета не превышает 2,1 миллиампера при смертельном напряжении 75 миллиампер.