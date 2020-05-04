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04.05.2020 18:46
Рубрика: В мире

Президент Польши сообщил, что журналисты "приняли решение" о его отставке

Текст: Ариадна Рокоссовская

Польские СМИ сообщили, что в ближайшие дни президент страны Анджей Дуда подаст в отставку. Эта новость развеселила главу государства.

"Похоже, в Onet (авторитетный новостной портал, - прим.ред.) рассматривают вопрос о моей отставке. В редакции уже проголосовали и приняли решение. Другие редакции подошли к этому со всей серьезностью. Обратного пути нет", - пошутил Анджей Дуда в своем Твиттере. Но, по мнению экспертов, такой вариант развития событий действительно не исключен.

Фото: iStock
В Польше готовятся провести президентские выборы по почте

Напомним, что на 10 мая назначены очередные выборы президента Польши. При этом, по данным на 4 мая, в стране почти 14 тысяч зараженных COVID-19, 683 из них умерли, с 20 марта в Польше действует режим эпидемии. В начале апреля министр здравоохранения Лукаш Шумовский сообщил членам правительства, что отправить 30 миллионов избирателей на участки в такой момент - это огромный риск. Более того, нормальные выборы, по мнению польского Минздрава, станут возможными не раньше, чем через два года. Поэтому 6 апреля польский Сейм принял поправки в избирательный кодекс, которые позволяют в ситуации эпидемии проводить плебисцит по почте. Для того, чтобы поправки вступили в силу, необходимо одобрение верхней палаты парламента - Сената - и подпись главы государства.

Но в Сенате большинство у оппозиции, которая призывает бойкотировать голосование по почте, так как опасается массовых фальсификаций. Срок рассмотрения документа в Сенате истекает 6 мая, и, если до этого времени члены верхней палаты не одобрят поправки, ситуация станет безвыходной. Простого пути для решения проблемы не существует, ведь изменить дату выборов, назначенных на 10 мая, можно только по причинам чрезвычайного характера.

Фото: istock
Главы городов Польши отказались дать почте данные жителей для выборов

И в правящей партии, по данным авторитетного портала Onet.pl, рассматривают только один такой вариант: отставку президента Анджея Дуды. Источники портала в руководстве партии поясняют, что это позволит перенести выборы на июль, и сам Дуда сможет выставить свою кандидатуру. Но это - самая крайняя мера, прибегнуть к которой власти страны решатся только в том случае, если все остальные варианты развития событий окажутся невозможными. Официально в правящей партии эту информацию не подтверждают.

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