Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Специалисты отмечают низкий уровень смертности от коронавируса среди россиян.

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.

"У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно мы эту помощь оказываем. Мы пока еще готовы и успеваем. Позднего обращения очень мало", - говорит Елена Малинникова.

Также сообщается, что смертность рассчитывается из количества умерших к средней численности населения. В России это соотношение составляет 5,5 умерших на миллион человек, и оно растет не в таких масштабах, как во многих европейских странах.

В качестве примера приводятся Бельгия и Испания где уже фиксируется 631 и 503 умерших на миллион человек соответственно. Такая высокая смертность зависит от многих факторов, например, от количества в стране людей пожилого возраста.

А вот рассчитать летальность коронавируса, показывающую соотношение числа умерших к заболевшим, пока затруднительно, потому что не известно точное количество заболевших.