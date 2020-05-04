Инспекторы ДПС навестили семью, попавшую в дорожную аварию

Дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Королеве несколько месяцев назад. В тот день мама сопровождала двух юных школьниц домой. Так получилось, что на нерегулируемом пешеходном переходе на них совершил наезд автомобиль. Девочки и мама получили травмы различной степени тяжести.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что оформлял ДТП инспектор ДПС капитан полиции Евгений Воронин, который не остался равнодушным к этому происшествию и впоследствии часто интересовался у родителей состоянием здоровья девочек. Узнав, что у одной из них будет день рождения, Евгений и его коллеги решили навестить сестер. Полицейские подъехали к дому и поздравили Василису с помощью сигнально-говорящего устройства и световой сигнализации служебного автомобиля.

Инспектор вручил имениннице воздушные шары и подарки, а ее сестре - набор светоотражающих аксессуаров, пожелал крепкого здоровья и быть внимательными на дороге.