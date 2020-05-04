Куда сходить в "онлайн-Москве" на День Победы

Интерактивный проект "Московские сезоны дома" предлагают десятки интереснейших мероприятий ко Дню Победы. Уже сейчас на moscowseasons.com можно послушать песни военных лет.

"Московские сезоны" создали плейлист "Слушаем вместе с родными". В него вошли более 20 всеми любимых песен: "Синий платочек", "Тёмная ночь", "Три танкиста", "На безымянной высоте". Композиции записаны в исполнении Клавдии Шульженко, Марка Бернеса, Леонида Утёсова, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля. Но есть также необычные современные обработки музыкальной классики (например, от группы "Баста").

Музыкальное пиршество продолжится 5 мая, в 19:00, в прямом эфире выступит Алёна Минулина - автор и исполнитель песен, битбоксер, полуфиналист телепроекта "Главная сцена" ("Россия-1"), чемпион России по лайв лупингу (Live Looping artist). Эта самобытная артистка с помощью своего голоса, битбокса и электроники создает музыку прямо на глазах у зрителей.

Актер Российского академического Молодежного театра (РАМТ) и Театра Наций Александр Гришин пригласит нас в Москву XIX века. Он принял участие в нашей литературной программе "Москва на страницах книг". Сочинение "Панорама Москвы", написанное М.Ю. Лермонтовым в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в 1834 году, позволит побывать рядом с Сухаревой башней и колокольней Ивана Великого, услышать "согласный гимн колоколов" и "окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу".

Запланировано также множество онлайн мастер-классов. Например, на этой неделе шеф-повар Юрий Книжник, постоянный ведущий кулинарных мастер-классов наших городских уличных фестивалей, расскажет и покажет, как приготовить брускетты с сёмгой на завтрак, томатный суп с сыром на обед и ризотто на ужин. А 4 мая, в 10:00, в прямом эфире Instagram "Московских сезонов" зарядку проведет тренер Анастасия Борисова.