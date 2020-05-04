Сотрудник почты под Костромой украл с работы пять мешков денег

Полиция в Костромской области поймала сотрудника почты, укравшего с работы пять мешков денег с почти тремя миллионами рублей, предназначенными для выплаты пенсий.

Вооруженного налетчика, напавшего с пистолетом на водителя машины "Почты России", задержали в лесу. Как рассказал "РГ" представитель регионального УМВД Александр Дугарев, заявление о хищении денег, предназначенных для выплаты пенсий жителям Галича и нескольких ближайших районов, поступило в дежурную часть полиции от водителя машины, перевозившей деньги.

- В тот день он с сотрудником по сопровождению почтовых и денежных отправлений погрузили пять мешков с крупной суммой. На повороте в сторону Антропово его напарник внезапно достал пистолет и, угрожая им, потребовал свернуть с дороги, - рассказал Александр Дугарев.

Водителю удалось чудом спастись от гибели благодаря находчивости: поставив автомобиль на нейтральную скорость, он на ходу выпрыгнул из кабины. Пока неуправляемая машина с озверевшим 48-летним напарником съезжала в кювет, он успел скрыться в лесополосе.

На поиски злоумышленника отправились усиленные наряды полиции. Побывав в доме подозреваемого, оперативники выяснили, что тот скрылся на мопеде. Увезти на двухколесном транспортном средстве все пять мешков украденных с работы денег он не смог, поэтому часть похищенного он утопил. Однако далеко от преследования ему уйти не удалось. Менее чем через сутки после совершения преступления сотрудника "Почты России" нашли полицейские. Оружие и большая часть похищенной суммы оказалась при нем.

Когда следователи поинтересовались мотивами произошедшего, мужчина признался, что план ограбления появился у него в апреле этого года - после того, как со ставки водителя его перевели на должность сотрудника по сопровождению грузов. На украденные в работы миллионы он планировал купить новый дом и обеспечить себе "безбедную жизнь". Чтобы завладеть пенсионными деньгами, почтовый сотрудник заменил в своем травматическом пистолете резиновые пули на свинцовые, значительно увеличив поражающую способность оружия. Затем он собрал вещи и на мопеде вывез их к месту предполагаемого нападения.

- Злоумышленник предполагал, что водитель беспрекословно выполнит все его требования, отъедет подальше от трассы, отдаст ему свой сотовый телефон и окажется вдали от людей и средств связи. Тем временем подозреваемый планировал на машине добраться до спрятанного мопеда и тихо покинуть территорию региона, пока не поднялась шумиха, - рассказали в полиции.

Однако благодаря быстрой огласке налетчик мгновенно оказался в розыске и был вынужден прятаться по лесам. Однако долго скрываться ему не удалось: вскоре его задержали полицейские.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст.162 УК РФ "Разбой". Наказание может составить до 15 лет заключения.

Изъятые у задержанного деньги полицейские вернули работникам Галичского почтамта. На "Почте России" заверили, что все пенсионеры получат причитающиеся им выплаты вовремя.