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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мосгордуме поддержали бесплатную парковку для волонтеров

Текст: Вадим Сергеев

Глава фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов поддержал решение сделать парковки бесплатными для волонтеров.

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"О важности работы волонтеров, благотворительных и некоммерческих организаций говорил не так давно президент России Владимир Путин, встречаясь по видеосвязи с участниками проекта "Мы вместе". И, конечно, власти Москвы не могли не пойти навстречу, не могли не помочь волонтерскому движению. Конечно, бесплатная парковка - очень правильное решение, которое поможет нашим волонтерам эффективно работать", - заявил Орлов агентству "Москва".

Ранее сообщалось, что волонтеры, помогающие горожанам во время пандемии, получили бесплатный проезд на городском транспорте.

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