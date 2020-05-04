В Москве работы на теплосетях больниц пройдут без отключения горячей воды

Новости

Правительство поддержало отечественных производителей 13:54
Москва напомнила Праге об обязательствах по защите памятников 13:54
Груздев предложил упростить процедуру удаления из интернета фейков 13:46
Россия передала Киргизии противогазы и защитные костюмы 13:42
Иран допустил проведение астанинского саммита по Сирии в видеоформате 13:39
Умер автор хитов "Ласкового мая" Владимир Бойко 13:39
Умер "отец" афробита Тони Аллен 13:18
Видео: Матвиенко прочла стихи о войне в рамках проекта "Строки памяти" 13:14
На Ставрополье появится ферма божьих коровок 13:13
Что будет, если повредить, установить или украсть дорожный знак 13:11
В Тегеране связали активизацию деятельности "ИГ" в Ираке с поддержкой США 13:08
Йоханнес Бе рассказал, когда планирует завершить карьеру 13:05
Американский кинорынок, несмотря ни на что, состоится 13:00
Видео: Исландский актер поднял 501-килограммовую штангу 12:57
Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море 12:56
В Подмосковье выявлено 803 новых случая COVID-19 12:52
Лукашенко и Токаев обменялись поздравлениями с юбилеем Великой Победы 12:50
Куда сходить в "онлайн-Москве" на День Победы 12:49
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства 12:44
В Словакии создали "боевой" автомобиль по мотивам ГАЗ-69 12:44
Лучшие прыгуны с шестом устроили очно-заочный турнир 12:43
В Испании начался первый этап выхода из карантина 12:31
Генсек МПА СНГ рассказал об историческом подвиге советского народа 12:29
У спикера парламента Ленобласти подтвержден коронавирус 12:28
Бывший митрополит Астраханской области Иона скончался от коронавируса 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
04.05.2020 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве работы на теплосетях больниц пройдут без отключения горячей воды

Текст: Ирина Огилько

Профилактические работы на теплосетях медучреждений планируется по возможности проводить без отключений горячей воды, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что профилактические работы на сетях, обеспечивающих теплом системы горячего водоснабжения столичных объектов здравоохранения со стационарами, начнутся с 15 июля 2020 года.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
К июню рост дебиторской задолженности регоператоров может вырасти до 55 млрд рублей

"При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения горячего водоснабжения", - сообщил Петр Бирюков.

Кроме того, по его словам, 69 медучреждений стационарного типа, имеющие резервные связи от тепловых сетей ПАО "МОЭК", отключаться от горячего водоснабжения при проведении профилактики не будут.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Москва напомнила Праге об обязательствах по защите памятников
Новый сервис поможет узнать о мерах поддержки во время пандемии коронавируса
Рубль снижается к доллару и евро
Попова рассказала, что остановить распространение вируса пока невозможно
Ученые снова изменили срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам