В Москве работы на теплосетях больниц пройдут без отключения горячей воды

Профилактические работы на теплосетях медучреждений планируется по возможности проводить без отключений горячей воды, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что профилактические работы на сетях, обеспечивающих теплом системы горячего водоснабжения столичных объектов здравоохранения со стационарами, начнутся с 15 июля 2020 года.

"При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения горячего водоснабжения", - сообщил Петр Бирюков.

Кроме того, по его словам, 69 медучреждений стационарного типа, имеющие резервные связи от тепловых сетей ПАО "МОЭК", отключаться от горячего водоснабжения при проведении профилактики не будут.