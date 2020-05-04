В Москве студенты-медики получат "коронавирусные" надбавки

Студенты медицинских вузов, проходящие шестичасовую практику в коронавирусных стационарах Москвы, получат надбавку. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.

Студентам-медикам предлагается несколько видов работы по выбору. Они могут пройти практику в "ковидных" стационарах, либо трудоустроиться на должности младшего и среднего медперсонала.

"Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. руб., студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. руб., на должности медсестры - 175 тыс. руб"., - сообщает департамент.