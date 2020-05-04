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04.05.2020 17:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье налетчик ранил сотрудника СК при задержании

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области сотрудник СК РФ помог предотвратить нападение на магазин.

Фото: iStock
Суд в Подмосковье арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ, очевидцем налета в Орехово-Зуево стал водитель следственного управления. Мужчина заметил, как вооруженный грабитель в маске проник в магазин. Сотрудник СК решил задержать его. Налетчик выхватил нож и несколько раз ранил водителя. Тем не менее, злоумышленник был задержан.

По итогам случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, также ведется проверка по нападению на сотрудника СК.

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Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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