В Подмосковье налетчик ранил сотрудника СК при задержании

В Московской области сотрудник СК РФ помог предотвратить нападение на магазин.

Как сообщает пресс-служба регионального ГСУ, очевидцем налета в Орехово-Зуево стал водитель следственного управления. Мужчина заметил, как вооруженный грабитель в маске проник в магазин. Сотрудник СК решил задержать его. Налетчик выхватил нож и несколько раз ранил водителя. Тем не менее, злоумышленник был задержан.

По итогам случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, также ведется проверка по нападению на сотрудника СК.

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