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04.05.2020 05:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Находящийся в федеральном розыске приморец нарушил режим самоизоляции

Текст: Дина Непомнящая

Полицейские приморского города Находка, контролируя соблюдение режима самоизоляции случайно поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

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Как рассказали РИА Новости в правительстве края, правоохранители остановили гражданина, который прогуливался в одном из городских скверов, чтобы провести с ним профилактическую беседу. На вопрос, почему он находится на улице, тот ответить не смог и повел себя довольно агрессивно. Полицейские начали устанавливать личность нарушителя и выяснили, что его разыскивают за совершение серии краж.

Мужчину задержали и заключили под стражу на 15 суток. Ему придется отвечать, как за ранее совершенные преступления, так и за нарушение режима самоизоляции. За несоблюдение карантинных мер, которые действуют в Приморье до 11 мая, он может получить штраф. А за воровство - отправиться за решетку на пять лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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