В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека

Двое полицейских патрульно-постовой службы в Благовещенске, что в Амурской области, спасли от гибели жильцов пятиэтажного дома.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сержант полиции Виктор Шуба и младший сержант полиции Роман Федотов, находясь на маршруте патрулирования, увидели сильное задымление в пятиэтажном доме на Трудовой улице. Дым уже охватил окна жилых квартир, коридоры были сильно задымлены и люди не могли самостоятельно выйти на улицу.

Виктор Шуба и Роман Федотов сразу же сообщили о пожаре в дежурную часть и поспешили на помощь людям. Они надели медицинские маски, предварительно смочив их водой, и направились в охваченное дымом здание. Полицейские стучали в двери каждой квартиры, проверяя, есть ли там люди, нуждающиеся в помощи. Сержанты помогли выбраться на улицу 24 жителям многоквартирного дома, среди которых - четверо детей. Никто из жильцов не пострадал.