Новости

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства 12:44
В Словакии создали "боевой" автомобиль по мотивам ГАЗ-69 12:44
Лучшие прыгуны с шестом устроили очно-заочный турнир 12:43
В Испании начался первый этап выхода из карантина 12:31
Генсек МПА СНГ рассказал об историческом подвиге советского народа 12:29
У спикера парламента Ленобласти подтвержден коронавирус 12:28
Бывший митрополит Астраханской области Иона скончался от коронавируса 12:27
Еще один клип Little Big набрал более 100 миллионов просмотров 12:25
В США покупатель застрелил охранника магазина из-за медицинской маски 12:17
В Кировской области четыре человека утонули после опрокидывания лодки 12:12
В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека 12:00
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице 12:00
В Москве студенты-медики получат "коронавирусные" надбавки 11:59
Россия запустит первый спутник для метеонаблюдений в Арктике 11:56
Рубль снижается к доллару и евро 11:50
В Москве работы на теплосетях больниц пройдут без отключения горячей воды 11:45
Чемпионат мира по водным видам спорта перенесли на 2022 год 11:45
Почти половина заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет 11:38
У берегов Италии обнаружена крупнейшая в мире концентрация микропластика 11:36
Верховный суд США рассмотрит дело о налоговых декларациях Трампа 11:30
Ученые снова изменили срок окончания эпидемии COVID-19 в России 11:25
Неизданную песню Маккартни и Старра выставили на торги 11:21
Видео: В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы 11:01
В Северной Осетии крупный пожар уничтожил ресторан 11:00
Масштабное таяние льдов Антарктиды показали на видео 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Какие законы вступают в силу в мае
Какие законы вступают в силу в мае
04.05.2020 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области четыре человека утонули после опрокидывания лодки

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области четыре человека утонули после опрокидывания лодки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Фото: Пресс-служба СК по Вологодской области
На Вологодчине семилетний мальчик утонул в канализационном септике

Трагедия произошла 3 мая на реке Чепца в пяти километрах от поселка Фаленки.

По предварительной информации, двое детей и двое взрослых катались в лодке по реке. В какой-то момент лодка перевернулась, люди упали в воду и утонули. На данный момент обнаружены тела женщины и одного ребенка. Ведутся поисковые работы.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Новый сервис поможет узнать о мерах поддержки во время пандемии коронавируса
Рубль снижается к доллару и евро
Попова рассказала, что остановить распространение вируса пока невозможно
Эксперт предупредил о мошенниках из "службы безопасности" банка
Ученые снова изменили срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров