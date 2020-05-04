В Кировской области четыре человека утонули после опрокидывания лодки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла 3 мая на реке Чепца в пяти километрах от поселка Фаленки.

По предварительной информации, двое детей и двое взрослых катались в лодке по реке. В какой-то момент лодка перевернулась, люди упали в воду и утонули. На данный момент обнаружены тела женщины и одного ребенка. Ведутся поисковые работы.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следствие выясняет все детали произошедшего.