В Удмуртии развернули 10 обсерваторов для вернувшихся вахтовиков

В Удмуртии развернули десять обсерваторов для вернувшихся домой вахтовиков. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Лучше переждать это время в пункте временного размещения. В обсерваторе мы сделаем тест, и когда он покажет отрицательный результат, человек может спокойно ехать в семью, - сказал Бречалов.

В Ижевске под пункты временного размещения оборудовали комплекс "Чекерил" (до 40 человек), гостиницу Green Roof (14 человек), профилакторий "Строитель" (108 человек), санаторий "Нефтяник" (100 человек) и санаторий "Металлург" (87 человек).

В Можге - гостевой дом на улице Наговицына (36 человек) и санаторий "Свет" (58 человек). В Сарапуле - санаторий "Озон" (96 человек), в Воткинске - хостел "Универ" (26 человек), в Глазове - гостиница "Мотель" (21 человек).

Всех возвращающихся вахтовиков и их родственников по всем вопросам просят с 8.00 до 20.00 обращаться на горячую линию: 8 (3412) 222-899.

Всего на 4 мая в Удмуртии зарегистрировано 332 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 66 человек выздоровели, десять скончались.