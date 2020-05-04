В Удмуртии выпускникам разрешат приходить в школы для подготовки к ЕГЭ

В Удмуртии ученикам одиннадцатых классов с 18 мая разрешат приходить в школы для подготовки к ЕГЭ. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Организуем работу в режиме консультаций, чтобы одиннадцатиклассники могли подготовиться к ЕГЭ. В неделю с 12 по 18 мая режим будет разработан. К 8 мая ждем информацию от министерства просвещения России по сдаче экзаменов в девятых классах, - сказал Бречалов.

Он также добавил, что на очное обучение с 18 мая перейдут студенты третьих и четвертых курсов учреждений среднего профессионального образования. Там учебу организуют в малых группах.

- Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым будет организовано очное обучение, образовательные организации разместят на своих сайтах, - уточнил глава республики.

Бречалов напомнил, что школьники начальных классов продолжают учиться дистанционно до 25 мая, но уже без домашних заданий. Ученики с 5 по 11 классы учатся до 30 мая. По всем вопросам, касающимся образования, просят звонить по номерам телефонов: 8(3412) 51-45-40 и 51-45-22.

Всего на 4 мая в Удмуртии зарегистрировано 332 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, 66 человек выздоровели, десять скончались.