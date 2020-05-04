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04.05.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северной Осетии крупный пожар уничтожил ресторан

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

В Северной Осетии вспыхнул пожар в ресторане. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров, сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Инцидент произошел ночью в Пригородном районе на 10 километре Архонского шоссе. Сообщается, что возгорание возникло в здании ресторана и беседке, которая находилась поблизости.

Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать пожар только к утру. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 44 человека и 12 единиц техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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