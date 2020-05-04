В Северной Осетии крупный пожар уничтожил ресторан

В Северной Осетии вспыхнул пожар в ресторане. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров, сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Инцидент произошел ночью в Пригородном районе на 10 километре Архонского шоссе. Сообщается, что возгорание возникло в здании ресторана и беседке, которая находилась поблизости.

Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать пожар только к утру. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 44 человека и 12 единиц техники.