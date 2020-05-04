Пожилые петербуржцы получили из рук волонтеров "Документы Победы"

Накануне 9 Мая волонтеры "Российской газеты" доставили пожилым петербуржцам, соблюдающим самоизоляцию, вместе с благотворительными продуктовыми наборами последние выпуски исторического научно-популярного журнала "Родина" со спецпроектом "Документы Победы".

В Год памяти и славы журнал "Родина" запустил специальный проект, рассказывающий о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны через призму архивных документов.

- Мы очень много пишем о войне, почти в каждом номере выходят материалы, посвященные тем или иным эпизодам. Но в юбилейный год хотелось сделать что-то особенное. Несколько лет назад "Российская газета" выпустила приложение о документах Победы. Мы решили к этому вернуться и развернуть проект на пять номеров - с января по май, - говорит шеф-редактор "Родины" Игорь Коц.

Первый выпуск - "Приказы". Он посвящен приказам командования Красной армии, отражающим основные вехи Великой Отечественной войны. Как малоизвестным (например, бомбить Германию 22 июня 1941 года), так и знаменитым, но с интересными подробностями. В частности, большое внимание уделено анализу знаменитого приказа, известного как "Ни шагу назад!". Как оказалось, инициаторами безжалостного приказала были сами фронтовики - они сообщали в личных письмах Сталину о дезорганизованности, отсутствии порядка, трусости и подчеркивали, что нужно наводить железную дисциплину. Здесь же - о том, как встретили этот приказ на фронтах.

Вторая тетрадь посвящена продуктовым карточкам. Для ленинградцев, переживших блокаду, эта тема особенно важна. Но в спецвыпуске речь идет не только о Ленинграде. Например, материал из Перми проиллюстрирован ярким снимком с местного авиационного завода. Во время войны там трудилось очень много подростков, и директор завода генерал-майор Анатолий Солдатов наградил ударников производства по-отцовски. На фотографии огромный стол, за которым сидят дети, перед каждым - банка с вареньем. Роскошь по тем временам.

Выпуск третий называется "Треугольник". Он о письмах с фронта. Известно, что за четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем! "В войну за перо взялись даже те, кто никогда не держал в руке инструмент легче топора, - отмечает Игорь Коц. - За тяжелораненых писали соседи по госпитальной палате. За безграмотных бабушек - внуки. Страна стала бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой улице и адресатами в каждом сердце".

Четвертый, апрельский спецвыпуск - самый тяжелый. О похоронках. Обойти эту тему вниманием было никак нельзя. Ведь День Победы - это праздник "со слезами на глазах". В каждой семье есть своя трагедия, связанная с Великой Отечественной войной, и такие личные истории цепляют читателя гораздо сильнее, чем пафосные передовицы или сухая статистика.

Завершит серию майский номер. Он выйдет в мае и будет торжественным - "Наградной лист". В нем сосредоточены истории о том, как награда нашла героя спустя 70 лет, о малоизвестных подвигах, о невостребованных орденах и так далее.

Каждый журнал становится подарком для пожилых петербуржцев - особенно ценным накануне юбилея Победы, который доведется встречать в необычных условиях. Некоторые перезванивают, чтобы поблагодарить еще раз.

- Все эти спецвыпуски написаны как будто специально для меня, - говорит блокадница Анна Ивановна. - О том самом приказе "Ни шагу назад!" я много слышала от отца, который прошел всю войну. Награды - о, про каждую папину медаль я могу рассказывать часами. Треугольники фронтовых писем - ценнейшая семейная реликвия. И две похоронки - на дедушку и брата мамы. Ну и что такое продуктовые карточки мы, дети войны, конечно же, знаем не понаслышке.

- Сохраню журналы для правнуков, - продолжает ветеран Николай Геннадьевич. - С годами "официальная история" искажается то в одну сторону, то в другую. А документы - вещь незыблемая.

Тем временем

На днях волонтеры проекта #Мывместе начнут доставлять петербургским ветеранам праздничные продуктовые наборы, георгиевские ленточки и открытки, сделанные по детским рисункам.

Контакты

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.