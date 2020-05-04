У спикера парламента Ленобласти подтвержден коронавирус

Тесты на коронавирус председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показали положительный результат.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, с 27 апреля он находится на карантине.

- Самочувствие председателя парламента хорошее, - сообщили корреспонденту "РГ" сотрудники областного ЗАКСа. - Температура и все показатели в норме. Вчера он сдал повторный анализ.

В настоящее время в Ленинградской области официально подтверждено 1096 случаев заболевания вирусной инфекцией COVID-19, 220 человек выздоровели, трое скончались.

За последние сутки выявлено 59 новых заболевших.