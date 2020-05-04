Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с "Сан-Хосе"

Вратарь петербургского СКА Алексей Мельничук продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс".

Об этом РИА Новости сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. По его словам, голкипер согласовал и подписал контракт с клубом. В минувшем сезоне 21-летний голкипер провел 16 игр за СКА в КХЛ и 18 матчей за "СКА-Неву" в ВХЛ.

"Выбирал из нескольких команд, и условия были примерно везде одинаковые. Но я выбрал "Шаркс", потому что считаю, мне будет лучше развиваться в этом клубе. Тут много факторов, и я их взвешивал", - цитирует Мельничука сайт НХЛ. - Вообще мне "Сан-Хосе" еще в детстве нравился. Помню, была передача на российском телевидении, в которой каждый день показывали нарезку лучших моментов НХЛ. Вспоминаю акулу на льду, а из нее в дыму выскакивали игроки. Хотя, конечно, я выбирал команду не по этому принципу".

Хоккеист признался, что уверен в своем выборе. За океаном он рассчитывает прибавить в мастерстве и с нетерпением ждет начала подготовки к сезону. Любопытно, что тренером вратарей в "Сан-Хосе" является экс-голкипер сборной России Евгений Набоков.