Бывший митрополит Астраханской области Иона скончался от коронавируса

На 79-м году жизни от коронавирусной пневмонии скончался бывший митрополит Астраханской и Камызякской епархии Иона (Юрий Карпухин). Смерть владыки наступила в ночь на 4 мая в московской больнице № 50.

Как сообщает пресс-служба Русской православной церкви, митрополит Иона родился 13 июня 1941 года в семье московского рабочего. После окончания в 1959 году средней школы учился в семинарии, а затем в Московской духовной академии. Нес послушание в Троице-Сергиевой лавре, а 21 сентября 1965 года пострижен в монашество.

В 1992 году на заседании Священного Синода РПЦ избран епископом Астраханским и Енотаевским, а в 2013 году назначен главой Астраханской митрополии. В 2016 году, по состоянию здоровья и достижения 75-летнего возраста, почислен на покой с местом пребывания в Москве.

За духовную и культурно-просветительскую деятельность награжден церковными и светскими наградами, в том числе орденом "За заслуги перед Астраханской областью".