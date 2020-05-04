Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки

Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего. Работами руководил Жорес Котин.

Правда, проектирование новой бронетехники велось уже не в Ленинграде, а в Челябинске, куда была эвакуирована большая часть Кировского завода, включая его танковое КБ.

Вот что говорится об этом в книге "Оружие Победы" (издательство "Машиностроение", 1987 год): "В конструкторском бюро ЧТЗ под руководством главного конструктора Ж.Я. Котина зимой 1941 - 1942 годов были развернуты работы по проектированию перспективных модификаций тяжелого танка: КВ-7, КВ-8 и КВ-9". А был еще КВ-13.

Это кажется невероятным, но в самый тяжелый - начальный период войны руководство страны не возражало против экспериментов с танками и даже выделило под эти работы немалые материально-финансовые средства.

КВ-7 - трехпушечный вариант КВ-1

Конструкция его была оригинальной, но заведомо проигрышной. В башню танка планировалось установить сразу три 76-мм пушки ЗиС-5. Но при такой установке башня уже не могла вращаться. Получался не классический танк, а самоходная артустановка - САУ.

Однако на практике и эту идею реализовать не удалось. Было решено оставить одну 76-мм пушку и дополнительно установить две 45-мм пушки 20К.

Для управления самоходкой с тремя пушками и ведения огня требовалось шесть членов экипажа. Были собраны опытные образцы, показавшие неплохие результаты во время заводских испытаний. Но военные машину забраковали, поскольку не поняли, зачем САУ нужны сразу три пушки, нацеленные в одну точку.

Кстати сказать, сейчас на вооружении некоторых армий мира находятся самоходки со спаренными пушками. Даже в нашей стране планировалось САУ "Коалиция" сделать двуствольной.

КВ-8 стал огнеметным

Параллельно с работами над КВ-7 шла доводка огнеметного танка КВ-8, работы над которым начались еще до начала войны - с весны 1941 года. В качестве огнемета планировалось установить систему "АТО-41". Дальность огнеметания стандартной смесью из мазута и керосина составляла 60-70 метров, а вязкой смесью - до 110 метров. Оружие могло стрелять как одиночными выстрелами, так и очередями по 4-5 залпов каждые 3 секунды, разовый расход смеси составлял примерно 10 литров.

Однако система "АТО-41" не влезала в башню КВ-1 - мешали габариты 76-мм пушки Ф-32. Решено было заменить ее на более компактную 45-мм пушку. Чтобы скрыть от противника слабость нового орудия на пушку надевался декоративный кожух-труба, что создавало видимость пушки калибра 76-мм.

В результате на КВ-8 удалось разместить огнемет "АТО-41", в боекомплект которого входили 107 запальных патронов и 5 резервуаров с горючей смесью - 2 в башне, 1 в боевом отделении и 2 в отсеке трансмиссии. Общий объем баков составлял 960 литров. Обслуживать машину должен был экипаж из четырех человек.

В 1942 году появилась значительно усовершенствованная модель огнемета - "АТО-42". Ее стали устанавливать также на более совершенную и более скоростную модификацию - КВ-1С. Огнеметные танки поступили на вооружение.

Всего за годы войны было выпущено 102 танка КВ-8 и 25 танков КВ-8С. Эти машины неплохо показали себя в различных боях. В том числе, в битве за Сталинград. Огнеметные танки не стали массовыми, но свой вклад в общую Победу внесли. К тому же, подобных боевых машин, созданных на базе тяжелых танков, на тот момент не имела ни одна армия.

КВ-9 - танк не состоявшегося прорыва

Уже в конце 1941 года военные потребовали от конструкторов создать тяжелый танк с мощной пушкой. В Челябинске начались работы над "Объектом 229", который так и не стал серийным КВ-9.

Основным вооружением была выбрана созданная в декабре 1941 года инженерами В.Сидоренко и Н.Усенко 122-мм танковая гаубица У-11 раздельно-гильзового заряжания.

За основу нового танка были приняты оригинальные конструкции КВ-1 и КВ-2. От второго варианта "КВ" взяли ходовую часть с 600-сильным дизельным двигателем, торсионной подвеской и достаточными для тяжелого танка характеристиками хода. На нее была установлена немного доработанная башня танка КВ-1. Изменения прежде всего касались габаритов окна для установки пушки. Усилилась бронезащита. Толщину лобовой плиты корпуса увеличили до огромных по тем временам 135 миллиметров. Еще большую толщину приобрел лоб башни - 210 миллиметрам. Такой брони тогда не имел ни один танк в мире.

В мае 1941 года "Объект 229" с установленной в его башне 122-мм гаубицей приступил к полигонным заводским испытаниям.

Испытания сразу подтвердили, что мощное вооружение позволяло новому танку эффективно бороться со всеми имевшимися у немцев видами бронетехники, кроме того гаубица У-11 была очень эффективна при уничтожении долговременных огневых точек, блиндажей и других укреплений.

Результаты испытаний "Объекта 229" были признаны успешными, машину рекомендовали к серийному выпуску и принятию на вооружение под названием "тяжелый танк КВ-9". К сожалению, удалось собрать лишь один предсерийный танк. В силу ряда объективно-субъективных причин КВ-9 в войсках не появился, в боях не участвовал.

КВ-13 - машина, опередившая время лет на сто

Трудно в это поверить, но уже с начала 1942 года в Челябинске пытались создать бронетехнику с дизель-электрическими силовыми установками, своеобразные тепловозы на гусеницах.

Сам проект КВ-13 был оригинальным во всех отношениях. По массе он должен был соответствовать среднему танку, а по бронезащите - тяжелому. Практически это удалось реализовать уже после войны - в танке Т-54. Первый прототип КВ-13 изготовили весной 1942 года, дальше шла его доработка и даже кардинальная переработка.

В июне 1944 года вышел приказ Государственного комитета обороны и Наркомата танковой промышленности, который положил начало практическим работам по созданию танка с электромеханической трансмиссией. Начались работы над "Объектом 253". Базой служил танк КВ-13.

Электротрансмиссия, как ожидалось, должна была обеспечить более высокую подвижность боевой машины, улучшить ее приемистость и управляемость.

Основой силовой установки "Объекта 253" стал дизельный двигатель В-12У мощностью 700 л.с. Он соединялся с главным генератором ДК-305А. В состав электрических систем перспективного танка вошел еще один генератор, СГ-1А. Задачей этого трехфазного генератора была выработка тока для питания вентиляторов охлаждения дизеля и тяговых электродвигателей, а также для питания агрегата подзарядки аккумуляторов. Для питания цепей возбуждения генераторов СГ-1А и ДК-305А, а также для энергоснабжения иных агрегатов танк получил два генератора постоянного тока Г-73.

Для передвижения "Объекта 253" использовались тяговые электродвигатели ДК-302А и ДК-302Б мощностью по 164 кВт, передающие крутящий момент на ведущие колеса через бортовые редукторы. Мощность двигателей предлагалось менять путем регулирования силы тока в обмотке возбуждения главного генератора.

Конструкторские идеи представлялись вполне реализуемыми. Увы, элементная база и общий технологический уровень отечественной промышленности того времени были далеко не на самом высоком уровне. Электрическая трансмиссия получилась работоспособной, но слишком большой по габаритам и тяжелой. Так, общая масса всех агрегатов электротрансмиссии достигла 3850 кг, в то время как чисто механическая трансмиссия танка ИС-2 весила 980 кг. А общая масса "Объекта 253" дошла до 54 тонн.

Было ясно, что "электрический танк" до серии не дойдет. Но поражает скорость реализации совершенно прорывных идей. Разработка "Объекта 253" началась в июне 1944 года, а строительство опытного танка завершилось в уже ноябре того же года. Танк-прототип прошел около 10 км и остановился из-за поломки электрооборудования. Остановка стала вечной. Не спасло проект даже то, что "электрическому танку" дали имя ИС-6.

К идее танков с электромеханической силовой установкой конструкторы возвращались на протяжении всей второй половины ХХ века. Ничего не получилось. Вполне возможно, лишь танки четвертого поколения в середине XXI века станут действительно электрическими.

А символом танкостроителей Кировского завода стал тяжелый ИС-2 - настоящий танк Победы в Великой Отечественной. Разработал его, увы, мало кому известный инженер Николай Федорович Шашмурин. Он не искал славы, всегда был в тени официально великих танковых конструкторов - Котина и Духова. Но именно Шашмурин был той рабочей лошадкой, благодаря усилиям которой появились действительно лучшие тяжелые танки Советского Союза.